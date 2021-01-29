Erzincan Depremi hangi yılda, ne zaman oldu? Erzincan Depremi kaç şiddetinde oldu, kaç kişi öldü?

Diziyle birlikte sosyal medya üzerinde konuşulmaya başlanan Erzincan Depremi, 13 Mart 1992 yılında yaşandı. Deprem Erzincan İlinin Güneydoğusunda saat 19.08’de oldu.

Erzincan Depremi ise Türkiye’nin yaşadığı en büyük depremlerden biridir. Saat 19.08’de yaşanılan depremin büyüklüğü ise 6,8 Ms olarak açıklandı.

Kuzey Anadolu Fayı, Türkiye’nin önemli iki fay hatlarından biridir. Erzincan Depremi ise bu fayın doğu kısmında gerçekleşti. Deprem sırasında ise fayın 360 kilometrelik kısmı kırıldı. Bilimsel araştırmalar ise bu fay hattının kırılmayan kısmında ağır sonuçların doğuracağı bir depremi gösteriyordu.

1992 yılında yaşanılan depremin üzerinden bir yıl geçtikten sonra bu bölgede 4.8 büyüklünde bir deprem daha oldu. bu deprem 92 depremine göre daha az olsa da şiddeti VIII olarak ölçüldü.

İlk depremin ardından 15 saniye sonra ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Bu deprem ise 28 saniye sürdü. Ancak devamında üçüncü olarak sarsıntılar baş gösterdi. Bölgenin, yeraltı su seviyesinin yüksek olması ve bina yapımlarının kaliteli olmayışı depremin ağır sonuçlar doğurmasına neden oldu.

Üst üste gerçekleşen depremler Erzincan’da, can kaybına ve maddi hasara neden oldu. Erzurum ve Bingöl ise depremden etkilenerek maddi hasarlarla depremin üstesinden geldi. Depremde kamu binalarının hasar görmesi, yardım çalışmalarını engelledi. 1940 yılında çıkarılan deprem yönetmenliğine göre, Erzincan’da bulunan binaların yönetmenliğe uygun yapılmadığı ortaya çıktı. Erzincan Depreminde ise depremzedelere yardım toplandı..

Türkiye’nin en büyük altınca depremi olan Erzincan Depreminde, 653 kişi yaşamını yitirdi. 3850 kişi ise yaralandı. Depremle birlikte 8057 bina ise hasar gördü.