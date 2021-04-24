Ersin Tatar'ın babası vefat etti

Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar vefat etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babasından acı haber geldi. Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde emekleri bulunan her zaman büyük görevler üstlenen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar vefat etti.

Rüstem Tatar’ın cenaze merasimi bugün Lefkoşa’da defnedilecektir. Cenaze sosyal mesafe kurallarına uyarılarak gerçekleşecektir.

Rüstem Tatar kim?

23 Ekim 1930 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. 1941 yılında İlköğretimini tamamlayan Tatar daha sonra Kıbrıs Türk İslam Lisesi Kolej şubesinden birincilik ile mezun olmuştur. London Matrucilation 8 aşamalı sınavına 1948 yılında katılarak birincilikle ayrılmıştır. Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat bünü mezun olmuştur.

1959 yılında hayat arkadaşı Canev Tatar ile dünya evine girmiş ve bu evlilikten 2 çocukları olmuştur. Çocukları Ersin ve Erhan’dır.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oluşmasını sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyeti danışmanı olmuştur. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Sayıştay Başkanı olmuştur. Kıbrıs Türklerine yapılan Kanlı Noel katliamında silah zoru ile dışlanmıştır. Daha sonra ocak ayının 1964 yılında kurulan Genel Komite’ de mali ve muhasebe görevlerinde yer almıştır.

1967-1975 yılları arasında geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk Yönetiminde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı olmuştur. 1984-2000 yıllarında BM gözetiminde Kayıp Şahıslar Komitesinde Kıbrıs Türk temsilcisi olarak göreve getirilmiştir.

2005 yılından sonrada birçok görevler yaptı ve devletine hizmet etti.