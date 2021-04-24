İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Ersin Tatar'ın babası vefat etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde büyük görevler üstlenen Rüstem Tatar bugün vefat etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası olan Rüstem Tatar devleti için bir çok emekler vermiştir. Cenazesi Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyaraktan sadece 1. derece ailelerin katılımı ile Lefkoşa'da defin edilecektir.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:19
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Takip Et:

Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar vefat etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babasından acı haber geldi. Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde emekleri bulunan her zaman büyük görevler üstlenen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar vefat etti. 

Rüstem Tatar’ın cenaze merasimi bugün Lefkoşa’da defnedilecektir. Cenaze sosyal mesafe kurallarına uyarılarak gerçekleşecektir. 

Rüstem Tatar kim?

23 Ekim 1930 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. 1941 yılında İlköğretimini tamamlayan Tatar daha sonra Kıbrıs Türk İslam Lisesi Kolej şubesinden birincilik ile mezun olmuştur. London Matrucilation 8 aşamalı sınavına 1948 yılında katılarak birincilikle ayrılmıştır. Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat bölümünü mezun olmuştur. 

1959 yılında hayat arkadaşı Canev Tatar ile dünya evine girmiş ve bu evlilikten 2 çocukları olmuştur. Çocukları Ersin ve Erhan’dır. 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oluşmasını sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyeti danışmanı olmuştur. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Sayıştay Başkanı olmuştur. Kıbrıs Türklerine yapılan Kanlı Noel katliamında silah zoru ile dışlanmıştır. Daha sonra ocak ayının 1964 yılında kurulan Genel Komite’ de mali ve muhasebe görevlerinde yer almıştır. 

1967-1975 yılları arasında geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk Yönetiminde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı olmuştur. 1984-2000 yıllarında BM gözetiminde Kayıp Şahıslar Komitesinde Kıbrıs Türk temsilcisi olarak göreve getirilmiştir. 

2005 yılından sonrada birçok görevler yaptı ve devletine hizmet etti. 




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarRüstem TatarKKTCölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?
22 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
22 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
23 Nisan Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı?
23 Nisan Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı?
Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta
Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta

Popüler Haberler

Vebitcoin sitesi kapandı mı? Vebitcoin kripto borsası çöktü mü, kapandı mı?
Canlı izle Konyaspor Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kırmızı Oda dizisinde Miço öldü mü? Miraç Altan Çuhadar kimdir?
Bugün kimin maçı var? TV 24 Nisan 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Konyaspor Hatayspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Hatay Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !
Rüyada fındık görmek anlamı ve yorumu
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
TSK bordo bereli askerlik şartları nelerdir? 2021 Bordo bereliler ne kadar maaş alır?
SGK primleri toplu geri ğrim ödemesi başvuruları nereye nasıl yapılıyor? Prim iade isteği nasıl yapılır?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berk Bakioğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Survivor Reşat ve Çağrı neden kavga etti?
Kanal D canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kasımpaşa Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin tabirleri ve yorumları
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2021
Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama
100.000 tl ye hangi araba alınır 2021
Emekli promosyonları ne zaman yatacak, ne zaman ödeniyor? 2021
Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? 2021 Emekliye en çok promosyon veren banka

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.