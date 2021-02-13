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Ermenistan'da deprem oldu. Iğdır'da hissedildi

Ermenistan’a bağlı Armavir bölgesinde 4.7 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Ermenistan’da yaşanan deprem Iğdır’da da hissedildi. Iğdır halkı depremi yakından hissetti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 20:28
Ermenistan'da deprem oldu. Iğdır'da hissedildi
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Son aylarda ülkemizi etkisi altına alan deprem, bu kez komşu Ermenistan’da görüldü. Ermenistan’a bağlı Armavir bölgesinde 4.7 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Ermenistan’da yaşanan deprem Iğdır’da da hissedildi. Iğdır halkı depremi yakından hissetti.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre Ermenistan’a bağlı Armavir bölgesinde 4.7 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 20 kilometre dibinde gerçekleşirken saat 14:30 sıralarında meydana geldi. Yaşanan bu deprem Iğdır’da da hissedildi. Konuyla alakalı görüş bildiren vatandaş Serpil Çakmak, ‘’Depremi yakından hissettik. Evlerimizi, iş yerlerimizi bırakarak hemen dışarı çıktık. Sallantı gerçekten çok yoğundu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdilik dışarıda beklemeye karar verdik’’ şeklinde konuştu. Iğdır halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Son Güncelleme: 13.02.2021 20:28
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Anahtar Kelimeler:
ErmenistanDepremArmavirIğdır
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