Ermenistan'da deprem oldu. Iğdır'da hissedildi

Son aylarda ülkemizi etkisi altına alan, bu kez komşu’da görüldü. Ermenistan’a bağlıbölgesinde 4.7 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Ermenistan’da yaşanan deprem’da da hissedildi. Iğdır halkı depremi yakından hissetti.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre Ermenistan’a bağlı Armavir bölgesinde 4.7 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 20 kilometre dibinde gerçekleşirken saat 14:30 sıralarında meydana geldi. Yaşanan bu deprem Iğdır’da da hissedildi. Konuyla alakalı görüş bildiren vatandaş Serpil Çakmak, ‘’Depremi yakından hissettik. Evlerimizi, iş yerlerimizi bırakarak hemen dışarı çıktık. Sallantı gerçekten çok yoğundu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdilik dışarıda beklemeye karar verdik’’ şeklinde konuştu. Iğdır halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.