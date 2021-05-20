İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Erkek çoçuğa istirmar suçundan 7.5 yıl hapis cezası

Kayseri'de B.A(18) adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunulduğuna dair iddialar sonrasında K.Ş.'ye (50), 7,5 sene hapis cezası uygulandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:15
Erkek çoçuğa istirmar suçundan 7.5 yıl hapis cezası
Takip Et:

2010-2011 seneleri arasında yaşanan olay Develi ilçesinde meydana geldi. İlçede yer alan bir lisenin rehberlik öğretmeni devamsızlık sebebiyle B.A. adlı erkek öğrencisiyle görüştü. B.A., öğretmenine 9-10 sene önce babasının iş yerine çay içmek içi amacıyla gelen K.Ş., tarafından istismara uğradığını iddia ederek, insan içine çıkamıyorum dedi. Rehberlik servisinde gerçekleştirilen tutanak işlemi ardından şüpheli K.Ş.’ye çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti yoksun kılma suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık K.Ş., hazırolarak yer aldı. Son sözünde önceki ifadelerini yineleyen K.Ş., suçlamaları kabulllenmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, K.Ş.yi, hürriyeti yoksun kılma suçundan 5 sene, basit cinsel istismar suçundan da 2 sene 6 ay olmak üzere toplam 7,5 yıl hapis cezasına çarptırarak, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk durumunun devam edilmesine karar verdi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 17:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErkekÇocukIstismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Masum 425.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Kısa çalışma ödeneği neden 0 yazıyor? KÇÖ neden sıfır gözüküyor?
Sadakatsiz Haluk neden yok, Burak Sergen diziden ayrıldı mı?
Kaybedenler sinema filmi ne zaman çıkacak?
Kuru Otlar Üstüne oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var? Kuru Otlar Üstüne film konusu ve oyuncuları
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kanunsuz Topraklar karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. Bölüm fragmanı izle
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021
21 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Mayıs Cuma at yarışı programı
TJK 20 Mayıs 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.