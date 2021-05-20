Erkek çoçuğa istirmar suçundan 7.5 yıl hapis cezası

2010-2011 seneleri arasında yaşanan olay Develi ilçesinde meydana geldi. İlçede yer alan bir lisenin rehberlik öğretmeni devamsızlık sebebiyle B.A. adlıöğrencisiyle görüştü. B.A., öğretmenine 9-10 sene önce babasının iş yerine çay içmek içi amacıyla gelen K.Ş., tarafındana uğradığını iddia ederek, insan içine çıkamıyorum dedi. Rehberlik servisinde gerçekleştirilen tutanak işlemi ardından şüpheli K.Ş.’ye çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti yoksun kılma suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık K.Ş., hazırolarak yer aldı. Son sözünde önceki ifadelerini yineleyen K.Ş., suçlamaları kabulllenmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, K.Ş.yi, hürriyeti yoksun kılma suçundan 5 sene, basit cinsel istismar suçundan da 2 sene 6 ay olmak üzere toplam 7,5 yıl hapis cezasına çarptırarak, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk durumunun devam edilmesine karar verdi.