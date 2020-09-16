Erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın seyir halindeki araçtan atladı

Karabük’te seyir halindeki otomobilde erkek arkadaşıyla tartılan kadın kendisini araçtan aşağı attı.

Genç kadına tokat attığı görüldü

Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaşanan olayda M.A.P., yanındaki kız arkadaşı B.E.K. ile tartışmaya başladı. Alkollü kadın öfkelenerek seyir halindeki aracını kapısını açarak dışarıya atladı.

İşyeri kamerasının kaydettiği olayda aracı durduran sürücü kız arkadaşının yanına gelip yoldan kaldırmaya çalıştığı görüldü. Yoldan kalkmayan genç, kadını sürükleyip kaldırıma çekmeye çalıştığı ve kadına tokat attığı anlar da kamera kayıtlarına yansıdı. Kendisiyle gelmek istemeyen kadının yoldaki çantasını alıp arabaya koyan kişi daha sonra kadını araca bindirip olay yerinden uzaklaştı.

B.E.K.’nin karakola başvurarak erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.