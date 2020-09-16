Erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın seyir halindeki araçtan atladı

Karabük’te seyir halindeki otomobilde erkek arkadaşıyla tartılan kadın kendisini araçtan aşağı attı.
Genç kadına tokat attığı görüldü
İşyeri kamerasının kaydettiği olayda aracı durduran sürücü kız arkadaşının yanına gelip yoldan kaldırmaya çalıştığı görüldü. Yoldan kalkmayan genç, kadını sürükleyip kaldırıma çekmeye çalıştığı ve kadına tokat attığı anlar da kamera kayıtlarına yansıdı. Kendisiyle gelmek istemeyen kadının yoldaki çantasını alıp arabaya koyan kişi daha sonra kadını araca bindirip olay yerinden uzaklaştı.
B.E.K.’nin karakola başvurarak erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Son Güncelleme: 16.09.2020 20:09