İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı...
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...

Erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın seyir halindeki araçtan atladı

Karabük'te seyir halindeki araçta erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın bir anlık sinirle araçtan atladı. Kadının araçtan atlayıp erkek arkadaşının şiddetine uğradığı anlar işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 20:09
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın seyir halindeki araçtan atladı
Takip Et:

Karabük’te seyir halindeki otomobilde erkek arkadaşıyla tartılan kadın kendisini araçtan aşağı attı.


Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaşanan olayda M.A.P., yanındaki kız arkadaşı B.E.K. ile tartışmaya başladı. Alkollü kadın öfkelenerek seyir halindeki aracını kapısını açarak dışarıya atladı.

Genç kadına tokat attığı görüldü

İşyeri kamerasının kaydettiği olayda aracı durduran sürücü kız arkadaşının yanına gelip yoldan kaldırmaya çalıştığı görüldü. Yoldan kalkmayan genç, kadını sürükleyip kaldırıma çekmeye çalıştığı ve kadına tokat attığı anlar da kamera kayıtlarına yansıdı. Kendisiyle gelmek istemeyen kadının yoldaki çantasını alıp arabaya koyan kişi daha sonra kadını araca bindirip olay yerinden uzaklaştı.

B.E.K.’nin karakola başvurarak erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.




Son Güncelleme: 16.09.2020 20:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KarabükSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Bitlis'te terör operasyonu
Bitlis'te terör operasyonu
Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma
İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma
Okulda koronavirüs dehşeti
Okulda koronavirüs dehşeti
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi

Popüler Haberler

E-devletten engelli maaşı nasıl sorgulanır? 2020 Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir?
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
İbo Show ne zaman başlayacak?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2020
16 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 16 Eylül 2020 Çarşamba
Süper emeklilikten kimler yararlanabilir, şartları neler? 2020 Süper emeklilik yasası kimleri kapsıyor?
Magnum'dan hazzı evde yaşa ile ücretsiz 1 GB internet kampanyası
Çocuklarla evde neler oynanabilir, evde oynanacak oyunlar nelerdir?
Beyaz Show tekrar başlar mı? Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk’den müjdeli haber
Onur Büyüktopçu ne zaman Çarkıfelek'i sunacak, yeni bölüm ne zaman?
TOKİ İstanbul 2020 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 milyon 200 bin kişi başvuruda bulundu!
Esra Erol yeni yayın sezonuna ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihini açıkladı!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2020 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
İmza beyannamesi nereden, alınır? 2020 imza beyannamesi çıkarma işlemleri
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? Bilicra akıllı çocuk saati inceleme ve kullanıcı yorumları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.