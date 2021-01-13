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Erişim engeli kaldırılan Uber, İstanbul'da mesaisine başlıyor!

Yerel mahkeme tarafından alınan erişim engeli kararı istinaf mahkemesi tarafında bozulurken erişim engeli kaldırılan Uber, İstanbul'da faaliyetine tekrar başladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:08
Erişim engeli kaldırılan Uber, İstanbul'da mesaisine başlıyor!
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Amerika merkezli ulaşım şirketi Uber'e açılan dava sonrasında şirketin Türkiye'deki tüm faaliyetleri durdurulmuş ve şirkete ait intenet sitesi ve mobil uygulamalarına erişim engeli konulmuştu.

Yerel mahkeme tarafından alınan erişim engeli kararı İstisnaf mahkemesi taşındı ve mahkeme şirkete getirilen erişim engeli kararını haksız bularak bozulmasına hükmetti. Bunun üzerine Türkiye'de tekrar faaliyetlerine izin verilen Uber şirketi, hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'da mesaisine başladı. 

Ulaşım uygulaması Uber, Türkiye'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendileri için konulan erişim engelinin kaldırıldığını belirterek İstanbul'da faaliyetlerine bugünden itibaren başladıklarını duyurdu. 

Erişim engelinin kaldırılmasıyla birlikte bundan sonra Uber, Türkiye’de faaliyetlerine sarı taksiler ile birlikte çalışarak devam edecek.



Son Güncelleme: 13.01.2021 12:08
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Anahtar Kelimeler:
UberErişim EngeliFaaliyetIstanbul
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