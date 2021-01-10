Erdoğan’dan Gazeteciler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı konuşmasına Türkiye olarak basın özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini dile getirerek bu düşüncenin ise kesinlikle istismar edilmesine müsaade edilmeyeceğine, ülke için kara propaganda kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.
Yalan ve dezenformasyon haberler üzerine hakikat için mücadele veren gazetecilerin mücadelesinden kaynaklı büyük sorumluklarını olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı: “Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi bu kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 10.01.2021 14:08