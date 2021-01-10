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Erdoğan’dan Gazeteciler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu

10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak bilindiği üzere her yılın ilk ayında kutlanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazeteciler hakkında açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2021 Pazar 14:08
Erdoğan’dan Gazeteciler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanı konuşmasına Türkiye olarak basın özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini dile getirerek bu düşüncenin ise kesinlikle istismar edilmesine müsaade edilmeyeceğine, ülke için kara propaganda kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

İletişim Başkanlığından gelen açıklamaya göre Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için mesaj yayımladı. Erdoğan, doğru haberlerin sunulması takdiriyle, haber alma hakkının karşılanması ile kamuoyunu aydınlatan gazetecilerin demokratik ve ahlaki sorumlulukların bilincinde olan ve bu özverili ile çalışan gazetecilerin toplum için ne kadar önemli olduklarını dile getirdi.

Yalan ve dezenformasyon haberler üzerine hakikat için mücadele veren gazetecilerin mücadelesinden kaynaklı büyük sorumluklarını olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı: “Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi bu kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:08
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10 Ocak çalışan Gazeteciler GünüBasın MensubuGazeteci
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