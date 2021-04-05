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Erdoğan'dan çok sert açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası gelişen olaylar ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu,.

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:10
Erdoğan'dan çok sert açıklamalar geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emekli amiraller tarafından yayımlanan çok sayıda emekli amirallerin isminin geçtiği bildirinin ardından yapılan değerlendirme toplantısına sona erdi. Yapılan toplantı 2 saat 10 dakika kadar sürerken Erdoğan toplantı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamadan önemli satır başları:

YAYIMLANAN BU BİLDİRİ ART NİYETLİ BİR GİRİŞİMDİR 

Yapılan toplantıda 2 gün önce yayınlanana ve ülke gündemini i meşgul eden meselenin tartışmalarını ayrıntılarıyla değerlendirdiklerini anlattı. Gece yarısı yayımlanan bildirinin eylem yönetimi tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli bir girim olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimsenin topluca bu teşebbüs etme hakkı olmadığını söyledi. Öte yandan bildiriyi yayınlayan amirallerin, diplomatların son dönemde Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar ülkece verilen mücadelede bir araya gelerek ülke için destek bildirisi yayınladığını görmediklerini ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer aldığını görmediklerini anlattı.

Yapılan bu tartışmaların sebebinin kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi olmadığını, buradakilerin bir kısmı çeşitli mecralarda dile getirdiğini anlattı. Yapılan bu bildiri sonrasında bildiriye destek veren kimseye yaptıkları açıklamalardan dolayı  her hangi bir soruşturma açılmadığını ekledi. 

BU DURUM ASLA KABUL EDİLEMEZ

Ancak bir gece yarısı, 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması ve bildiri yayınlanmasının asla kabul edilemeyeceğini yapılan bu durumun ifade özgürlüğü olmadığını ve yayınlanan bildirinin milletimiz nezdinde bu kadar sert tepki gösterilmesinin nedenini de çok daha büyük kampanyanın olması olduğunu söyledi. Sözde aydın kesim olarak nitelendirdiği kişilerin bir süredir yasamayı, yürütmeyi, yargıyı hedef aldığını aktardı. Öte yandan bu kişilerin çoğunun dikili bir taşı olmayan kişiler olduğunu söyledi.. Sözlerine devam eden Recep Tayyip Erdoğan ‘Biz bildiri yayınlanır yayınlanmaz, siyasetçilerin duruşlarını güçlü bir şekilde beklerdik. Eğer böyle yapmış olsalardı, milli iradeye teşekkür için huzurlarınızda olacaktım. Demokrasi karşıtı tüm bildirilerin özellikle arkasında yer alan zihniyet, bu defa saffını aynı istikamette belirtmiştir.’ Diyerek sözlerine devam etti.

 

DAHA İYİSİNİ BULANA KADAR SÖZLEŞMEYE DEVAM 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında 2 temel iddia ortaya konduğunu söyleyerek bu iddiaların birincisinin Montrö anlaşmanın tartışmaya açılması olduğunu ikincisinin ise basında yer alan bazı görüntülerin olduğudur. Boğazların statüsüyle ilgili sorunların çözümünün sonraki yıllara bıraktıklarını anlatırken 1936 yılında boğazlarla ilgisi olmayan devletler ile Montrö sözleşmesinin imzalandığını, dönemin şartlarında önemli bir kazanım olduğunu anlattı. Boğazlardaki gemi trafiğinin yer yer seyir trafiğini tehdit edecek olması da meselenin ayrı bir boyutu olduğunu ve sözleşmeden daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye devam edileceğini belirtti. Bu sözleşmeyle ilgili diplomaside medyada bir çok görüş ortaya konulduğunu, günümüzde ise bu sözleşme tüm boyutlarıyla tartışılmaya devam edildiğini anlattı. 

DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KİMLER KATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emekli amirallerin yayımladığı bildirinin ardından bugün yaptığı değerlendirme toplantısına katılan isimler ise belli oldu.



Son Güncelleme: 05.04.2021 20:10
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Anahtar Kelimeler:
BildiriRecep Tayyip ErdoğanAçıklama
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