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Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile online ortamda bir görüşme yaptı. Erdoğan, bu görüşmede Merkel’e Türkiye’de Korona hakkında yapılan olumlu çalışmalardan bahsetti. Ardından turizm sektörü için tarih verdi. Turizm sektörü ne zaman açılacak detaylar Gürses’te…

06 Mart 2021 Cumartesi 03:43
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
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Gün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel’le çevrimiçi bir toplantı gerçekleştir. Toplantının çerçevesindeki detayları İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada belirtildi. Konular genel anlamda Türkiye-Almanya ilişkilerinin bölgesel durumu üzerine oldu. Erdoğan, Türkiye’ deki pandemi durumunda önemli başarılar kat edildiğinin ayrıntılarını Merkel ile paylaştı. Erdoğan, Yeni Normalleşme sürecinin aktifliği kapsamında devam eden aşılamanın olumlu sonuçlandığını söyleyerek Nisan ayı gibi turizmin güvenli bir şekilde faaliyete açılacağını ifade etti.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:43
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Anahtar Kelimeler:
CoronaSalgınAngelemerkelRteErdoğanAlmanyaKademelinormalleşmeTurizm
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