Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.

Gün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep TayyipBaşbakanı Angela Merkel’le çevrimiçi bir toplantı gerçekleştir. Toplantının çerçevesindeki detayları İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada belirtildi. Konular genel anlamda Türkiye-Almanya ilişkilerinin bölgesel durumu üzerine oldu. Erdoğan, Türkiye’ deki pandemi durumunda önemli başarılar kat edildiğinin ayrıntılarını Merkel ile paylaştı. Erdoğan, Yeni Normalleşme sürecinin aktifliği kapsamında devam eden aşılamanın olumlu sonuçlandığını söyleyerek Nisan ayı gibiin güvenli bir şekilde faaliyete açılacağını ifade etti.