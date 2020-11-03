Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu! 22.00'den sonra yasaklandı

Koronavirüs vaka sayılarında ki artış sebebiyle yeni tedbirlerin konuşulduğu kabine toplantısı bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüs gündemli kabine toplantısında alınan kararlar Erdoğan tarafından açıklandı.

İzmir depremi ve koronavirüs vaka sayıları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, korona virüs hastalığının yayılmasının önüne geçilmesi için alınan kısıtlamala kararlarınıda duyurdu.

KISITLAMALAR AÇIKLANDI

Erdoğaj yapmış olduğu açıklamada,Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona ereceğini duyurdu.

GÜNLÜK HASTA SAYISI YÖNETİLEBİLİR

Vaka sayılarıyla ilgili olarak açıklama yapan Erdoğan, günlük hasta sayısının yönetebilir seviyede olduğunu söyledi ve hastalığa karşı temizlik, maske ve mesafe kuralını hatırlattı

ESNEK MESAİ TEŞVİK EDİLECEK

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara seslenen Erdoğan, İstanbul halkından daha fazla hassasiyet beklediklerini sözlerine ekledi.

Esnek mesai saatleri ile ilgili olarak konuşan Erdoğan. Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde esnek mesai uygulanmasının teşvik edileceğini ayrıca ülke genelinde korona virüs denetimlerinin artacağını açıkladı.