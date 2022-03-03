Erdoğan talimat verdi: MHRS'den randevu alma süreleri uzatılıyor!

Geçtiğimiz gün AK Parti milletvekilleri ile Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan istişare toplantısında yetkili birimlere yeni talimatı iletti.

Toplantı öncesinde bazı vekillerin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hastanelerde muayene süresiyle ilgili yapılan değişiklikler vatandaşların MHRS'den veya hastanelerden randevu almasını zorlaştırıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Toplantıda ise bölgelerden gelen ihtiyaçlar ile yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı.

Pandemi nedeniyle vatandaşların hastanelerden randevu almakta zorlandığı, bu yüzden de bazı bölgelerde özellikle nezle ve grip vakalarının arttığı yönünde gelen bilgileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılması için yetkililere yeni talimatlar verdi.