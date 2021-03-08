İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!

Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleşen kazanın ardından, helikopterde bulunan ve şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

08 Mart 2021 Pazartesi 04:01
Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini sundu
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleşen ve kazadan dolayı şehit düşen askerlerin ailelerine ulaşarak başsağlığı diledi. Şehit düşensekizinci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin ailelerine ulaşarak taziye mesajını iletti. 



Son Güncelleme: 08.03.2021 04:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAskerŞehitTatvanBitlis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi

Popüler Haberler

Masumiyet dizisinde son durum ne? Final mi olacak? 2021-2022 televizyon sezonunda yer alacak mı?
Netflix Kuş Uçuşu dizisi konusu ve oyuncuları
Kardeşlerim dizisinde son durum nedir? Final yapacak mı? Sezon finali ne zaman?
Obsessed ‘Saplantı’ film konusu ve oyuncuları
Bimin Schwartz yumurta pişirme makinesi satışa sunuldu
Bim Polosmart wireless akıllı lamba özellikleri nelerdir?
Maraşlı dizisinde Aziz Bey karakteri dikkat çekti
6 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı
Maraşlı dizisinin Acar'ı kimdir?
Kardeşlerim dizisinin konusu nedir? Dizi özeti
25 Yıl evli kadınlar emekli olabilecek mi?
Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi geliyor? Spor dünyası bu iddayı konuşuyor
Çılgın Sayısal Loto Çekilişi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Çılgın Sayısal Loto sunucusu kim olacak?
Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı?
Netflix Aşk 101 dizisi hangi okulda, lisede çekildi?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Mart 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Mart 2021 Pazartesi
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2021 Agi hangi durumlarda verilmez?
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 8 Mart 2021 Pazartesi
BİM aktüel ürünler kapsamında Piranha marka sese duyarlı ambiyans aydınlatıcı nedir? Fiyatı ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.