Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini sundu

08 Mart 2021 Pazartesi 04:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bitlis
’in Tatvan
ilçesinde gerçekleşen ve kazadan dolayı şehit
düşen asker
lerin ailelerine ulaşarak başsağlığı diledi. Şehit düşensekizinci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin ailelerine ulaşarak taziye mesajını iletti.
Son Güncelleme: 08.03.2021 04:01
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