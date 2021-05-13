Erdoğan normalleşme için adım attıklarını söyledi

Salgın sonuçlarının büyük sıkıntılara yol açtığını ifade eden Erdoğan, bayram sürecinde mecburen tam kapanma sürecine girdiklerini açıkladı. Şu an için vaka sayıları, yoğun bakım oranları ve vefat sayıları bir nebze olsa da kontrol altına alındı. Bu açıdan ramazan bayramı sonrasında kontrollü normalleşme sürecine girilecek. Buruk bir bayram sevinci yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, salgın kontrol altına alındıktan sonra daha güzel günlerin bizleri beklediğini ifade ederek bu zor günleri hep beraber birlikte atlatacağımızı ifade etti. Erdoğan, kurban bayramında inşallah kapanma olmayacağını ifade etti.
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:47