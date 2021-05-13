Erdoğan normalleşme için adım attıklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, dün yapmış olduğu açıklamalara göre normalleşti konusunda müjdeli haberi verdi. Buna göre cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğaniçin adım attıklarını söyledi. Ramazan bayramı sonrasında kontrollü normalleşme sürecine giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapmış olduğu konuşmasında ve Ramazan bayramı dolayısıyla yayınlamış olduğu videolu mesajda, öncelikle İslam âleminin ve Türk milletinin ramazan bayramını kutladı.

Salgın sonuçlarının büyük sıkıntılara yol açtığını ifade eden Erdoğan, bayram sürecinde mecburen tam kapanma sürecine girdiklerini açıkladı. Şu an için vaka sayıları, yoğun bakım oranları ve vefat sayıları bir nebze olsa da kontrol altına alındı. Bu açıdan ramazan bayramı sonrasında kontrollü normalleşme sürecine girilecek. Buruk bir bayram sevinci yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, salgın kontrol altına alındıktan sonra daha güzel günlerin bizleri beklediğini ifade ederek bu zor günleri hep beraber birlikte atlatacağımızı ifade etti. Erdoğan, kurban bayramında inşallah kapanma olmayacağını ifade etti.