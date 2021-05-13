İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Erdoğan normalleşme için adım attıklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme için adım attıklarını söyledi. Bayramdan sonra kontrollü normalleşme sürecine girilecek.

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:47
Erdoğan normalleşme için adım attıklarını söyledi
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapmış olduğu açıklamalara göre normalleşti konusunda müjdeli haberi verdi. Buna göre cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme için adım attıklarını söyledi. Ramazan bayramı sonrasında kontrollü normalleşme sürecine giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapmış olduğu konuşmasında ve Ramazan bayramı dolayısıyla yayınlamış olduğu videolu mesajda, öncelikle İslam âleminin ve Türk milletinin ramazan bayramını kutladı.

Salgın sonuçlarının büyük sıkıntılara yol açtığını ifade eden Erdoğan, bayram sürecinde mecburen tam kapanma sürecine girdiklerini açıkladı. Şu an için vaka sayıları, yoğun bakım oranları ve vefat sayıları bir nebze olsa da kontrol altına alındı. Bu açıdan ramazan bayramı sonrasında kontrollü normalleşme sürecine girilecek. Buruk bir bayram sevinci yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, salgın kontrol altına alındıktan sonra daha güzel günlerin bizleri beklediğini ifade ederek bu zor günleri hep beraber birlikte atlatacağımızı ifade etti. Erdoğan, kurban bayramında inşallah kapanma olmayacağını ifade etti.


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanNormalleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Maraşlı dizisinin Maraşlı'sı Burak Deniz'in hayat hikayesi!
Emanet dizisi Zuhal (Hilal Yıldız) kimdir?
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2021
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler neler? Bayram gecesi kılınacak namazlar, okunacak dualar ve sureler
BTC Türk hacklendi mi, kullanıcı bilgileri çalındı mı?
Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir? Telefon, Bilgisayar, Televizyondan exxen izleme rehberi
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.