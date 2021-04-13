Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında , bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından kabine toplanıyor.

Bilim kurulu toplantısında alınan öneri ve altenatif kararlar bugün kabine toplantısında masaya yatırılacak.

TAM KAPANMA OLUR MU?

Merak edilen konular arasında tam kapanma olacak mı?, okullarda yüz yüze eğitime devam edilecek mi ? Ramazan tedbileri, Ramazan ayında hangigelecek ? gibi bir çok önemli konu bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bilim kurulu sonrasınra yapmış olduğu açıklamada tam kapanma sorusuna, öneri ve altenatif kararların kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üyelerin onayına sunulacağını ifade etmişti.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

Yüz yüze eğitim konusunda da açıklamalarda bulunan Koca, bu sene sonunda YKS ve LGS sınavlarına girecek olan lise ve ortaokul son sınıfların açık tutulmasının gündemden düşmediğini ifade etti. Diğer bir değişle bakan Koca, 8. ve 12 . sınıflarda yüz yüze eğitimin devam etmesi tavsiye kararını kabine aktaracaklarını belirtti. Yine de bu konuda son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından toplanacak olan kabine toplantısından çıkacaktır.