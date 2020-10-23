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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların yanı sıra Suriye konuları hakkında da konuşuldu.

23 Ekim 2020 Cuma 00:02
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme gerçekleştirdi
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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İran ilişkilerinin geliştirilmesi, terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek konular, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar ve Suriye öncelikli olacak şekilde bölgesel meseleler hakkında konuşulduğu ifade edildi.

Azerbaycan ile İlgili de Konuştular


Erdoğan görüşmede İran ile işbirliği ve dayanışma içinde olmayı, komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini aktardı. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki işgalinin savaş suçu olduğunu bildiren Erdoğan bu konuda haklı ile haksızı ve işgalci ile işgal edileni ayırt eden bir noktada durmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ile ilgili olarak ise, Suriye’nin bütünlüğünü tehdit eden PKK/YPG terör örgütüne karşı birlikte hareket edilmesinin, İdlib’de ateşkesin korunmasının ve istikrarın sürdürülmesine yönelik ortak çalışmaların müspet sonuçlar doğurması için gerekli olduğunu ifade etti.



Son Güncelleme: 23.10.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
İranTürkiyeErmenistanSuriyeAzerbaycan
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