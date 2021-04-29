Erdoğan duyurdu! Memurların maaşları erken ödenecek

Kamu kurum ve kuruluşunda görevli memurlar için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan az önce geldi. Erdoğan, memurların Mayısıs ayı maaşlarının Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Mayısıs 2021 tarihinde ödeneceğini duyurdu.

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası açılışına katılan Erdoğan ,açılışta önemli konulara değindi. İktardara geldikleri süreden bu yana ülkenin savunma sanayisinin yüksek teknolojiye, araştırmaya ve geliştirmeye dayalı olarak yerli üretimi ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcaıklarını belirten Erdoğan, verilen emeklerini karşılıklarının ise birer birer alındığını vurguladı.

MEMUR MAAŞLARI 10 MAYIS'TA ÖDENECEK

Nakdi yardımlar 1.100 TL'ye yükseldi.

Yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle ekonomik anlamda verdikleri desteklere değinen Erdoğan, esnaflara sağlanan bin liralık kira desteğinin bir ay daha uzatıldığını, bunun yanında kamuda görevli memurların maaşlarının ise 10 Mayısıs tarihinde çalışanların hesaplarına yatacağını duyurdu.

İhtiyaç sahibi ailere verilen hane başı bin liralık nakdi yardımı, 1.100 TL'ye çıkartıklarını duyuran Erdoğan, bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi sebebiyle uygulamada olan işten çıkarma yasaklarının 30 Haziran tarihine ertelendiğini duyurdu.