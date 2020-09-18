İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikat lideri Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan...
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı...
Tarım arazinde çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL para cezası kesildi
Tarım arazinde çadır kurup kumar...

Epic Games Store Football Manager 2020 ile Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak erişime açtı

Yüksek maliyetlerle satın alınabilen birçok oyunu ücretsiz olarak erişime açan Epic Games Store 2 yeni oyunu daha ücretsiz olarak erişime açtı. Football Manager 2020 ile Watch Dogs 2 indirilebilecek.

18 Eylül 2020 Cuma 02:01
Epic Games Store Football Manager 2020 ile Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak erişime açtı
Takip Et:

Her hafta birçok oyunu ücretsiz olarak yayınlayan Epic Games, son haftada Footbal Manager 2020 ile Watch Dogs 2’yi 24 Eylül 2020 tarihine kadar ücretsiz yapmıştı. Epic Games Store PC oyuncuları için iki oyunu kütüphaneye indirip sınırsız oynanabileceğini duyurdu.

Football Manager 2020


Football Manager; planlama ve gelişimi ödüllendirip menajerleri takımlarının kimliğini geliştirip iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler sunuyor.

Watch Dogs 2

Teknoloji devriminin başladığı San Francisco Körfez Bölgesi’nde yaşayan genç bilgisayar korsanı Marcus Holloway’a hayat vereceksiniz. Tarihteki en büyük bilgisayar korsanlığını yapmak için bilgisayar korsan grubu Dedsec ile bir araya gelip suç baronlarının vatandaşların davranışını gözetleyip kontrol etmek için kullandığı saldırgan işletim sistemi ctOS 2.0’ı etkisiz hale getirmeniz gerekiyor.



Son Güncelleme: 18.09.2020 02:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Epic Games StoreFootball Manager 2020Watch Dogs 2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB geçici personel alımı yapıyor! Güvenlik , temizlik ve bakım personelleri
MEB geçici personel alımı yapıyor! Güvenlik , temizlik ve bakım personelleri
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Karantinadan kaçan ünlü Youtuber kyk yurduna yerleştirildi
Karantinadan kaçan ünlü Youtuber kyk yurduna yerleştirildi
Antalya'da eşiyle tartışan kadın kendisini 5. kattan aşağı atladı
Antalya'da eşiyle tartışan kadın kendisini 5. kattan aşağı atladı
Gazianteplilerin kabusu olan suç makinesi yakalandı
Gazianteplilerin kabusu olan suç makinesi yakalandı
Polis Drone ile tespit ederek maske takmayanlara ceza yağdırdı
Polis Drone ile tespit ederek maske takmayanlara ceza yağdırdı

Popüler Haberler

Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2020 torun bakım parası şartları
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2020
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2020
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?
Şok market 29 Haziran – 2 Temmuz 2019 indirimli ürünler kataloğu
Enpara.com kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Enpara kredi kartı avantajları ve başvurusu
Ramo dizisi nerede çekildi? Ramo dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri
Ziraat bankasından ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek için gerekli evraklar
Temmuz ayında işyeri ve konut kiralarına ne kadar zam geldi? Temmuz 2020 TÜİK resmi lira artışı oranı ve Kira zammı hesaplama örnekleri
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Eylül 2020 Cuma
IKEA çalışma saatleri kaçla kaç arasında 2020
Kenya'da asgari ücret ne kadardır? Kenya yaşam şartları ve market fiyatları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.