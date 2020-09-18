Epic Games Store Football Manager 2020 ile Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak erişime açtı

Her hafta birçok oyunu ücretsiz olarak yayınlayan Epic Games, son haftada Footbal Manager 2020 ile Watch Dogs 2’yi 24 Eylül 2020 tarihine kadar ücretsiz yapmıştı. Epic Games Store PC oyuncuları için iki oyunu kütüphaneye indirip sınırsız oynanabileceğini duyurdu.

Football Manager 2020

Watch Dogs 2

Football Manager; planlama ve gelişimi ödüllendirip menajerleri takımlarının kimliğini geliştirip iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler sunuyor.

Teknoloji devriminin başladığı San Francisco Körfez Bölgesi’nde yaşayan genç bilgisayar korsanı Marcus Holloway’a hayat vereceksiniz. Tarihteki en büyük bilgisayar korsanlığını yapmak için bilgisayar korsan grubu Dedsec ile bir araya gelip suç baronlarının vatandaşların davranışını gözetleyip kontrol etmek için kullandığı saldırgan işletim sistemi ctOS 2.0’ı etkisiz hale getirmeniz gerekiyor.