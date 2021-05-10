Enpara mobil uygulaması çöktü mü? Kullanıcılar neden giriş yapamıyor? Sistem ne zaman düzelecek?

Enpara çöktü mü?

En çok kullanılan bankalar arsında yer alan’ya bir süredir erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar ise merakla sisteme ne olduğunu araştırıyor. Enparane zaman düzelecek sorularına yanıt aranıyor.

Enpara bankası ülkemizde ne çok kullanılan bankalar arasında yer alıyor. Ancak bankanın kullanıcıları bir süredir sisteme erişim sağlayamıyor. Uygulamalarda giriş yapılmıyor. Kullanıcılar panik halinde sisteme ne oldu sorularına yanıt arıyor. Enpara uygulaması çöktü mü ne zaman düzelecek merakla bekleniyor. 10 Mayıs sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapanlar aynı sorunla karşılaşıyor. Sistem şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz yanıtını veriyor. Enpara bankasından ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Sisteme ne olduğu bilinmiyor. Enpara mobil uygulamasında ülkemizde yaşanan yavaşlamaların ardından yurt dışında da giriş yapılamadığı öğrenildi. Sistemin 17.00 saatine kadar yani mesai içerisinde düzelmesi bekleniyor.