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Enpara Ekpara nedir? Ekpara kimlere verilir? Ekpara borçları nasıl ödenir?

Türkiye'nin en fazla kullanılan kartlarından birisi olan QNB Finansbank Enpara'nın Ekpara özelliği ile ilgili detaylı rehber gursesgazetesi.com'da..

23 Mart 2022 Çarşamba 11:00
Enpara Ekpara nedir? Ekpara kimlere verilir? Ekpara borçları nasıl ödenir?
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Türkiye'nin en fazla kullanılan kartlarından birisi olan QNB Finansbank Enpara'nın Ekpara özelliği ile ilgili detaylı rehber gursesgazetesi.com'da.. Finansbank şirketine bağlı olarak şubesiz çalışmalarını sürdüren Enpara, nakit ihtiyacına sıkışan milyonlarca kullanıcısına Ekpara destekleri sağlıyor. Ekpara destekleri mobil bankacılıkta yer alıyor. Mobil bankacılık üzerinden "Ekpara" talebi oluşturabilir ve nakit ihtiyaçlarınızda anında para çekebilirsiniz. İşte sık görülen ve duyulan Ekpara hakkında detaylı ve geniş bilgiler haberimizin devamında yer alıyor..

ENPARA EKPARA NEDİR?

Ekpara, Vadesiz TL hesabınıza bağlı olarak çalışan bir kredi limitidir ve kısa dönemli nakit sıkışıklıklarınızda yanınızda olur. Mobil bankacılık üzerinde yer alan Ekpara özelliği üzerinden kullanıcılar hızlı bir şekilde başvuru yapabilir ve istedikleri limit dahilinde para çekebilmektedirler.

Nakit ihtiyacı olan ve sıkışan vatandaşlar için tasarlanan ekparalar günümüzde şu an aktif olarak kullanılmaktadır.

Vadesiz TL hesabınızda yeterli bakiye olmadığı durumlarda, Ekpara limitinizi kullanarak ödemelerinizi ve transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ENPARA EKPARA NASIL KULLANILIR?

Enpara mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmanızın ardından Ekpara başvuru alanı otomatik olarak çıkacaktır. Kişiler başvuru kısmından detaylı bilgi alarak kullanımlarını gerçekleştirebilir.

Enpara üzerinde Ekpara kullanabilmek için ise bankanın size teklif yapması gerekmektedir. Genel olarak kişisel başvurular kabul edilmediğinden kaynaklı banka size Ekpara limiti açtığını bildirim ile duyuruyor ve siz onaylarsanız anında bu özellik hesabınıza tanımlanıyor.

Ekpara kullanabilmeniz için Enpara.com'un size bir Ekpara limiti teklif etmesi gerekir. Belirlenen limit onayınıza sunulur ve onayladığınız anda Vadesiz TL hesabınıza tanımlanır. Eğer sizin için oluşturulan bir teklif yoksa cep şubemizin “Teklifler ve başvurular” adımından Ekpara başvurusu yapabilirsiniz.

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