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Enkazdan çıkan dram: Ölen torununun elini 14 saat bırakmadı

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında aynı mütahittin yapmış olduğu 4 bloktan 3’ü yan yatan ve çökme tehlikesi durumuna karşı iş makineleriyle desteklenen Barış Sitesi enkazında büyük acı yaşandı.Ölen 10 yaşındaki torununun elini 14 saat tutan ve kurtarılıncaya kadar hiç bırakmayan Emine Eren’in evinden çıkan durmuş olan duvar saati dehşet saati 14.51’i ölümsüzleştirdi.

01 Kasım 2020 Pazar 19:01
Enkazdan çıkan dram: Ölen torununun elini 14 saat bırakmadı
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İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında aynı mütahittin yapmış olduğu 4 bloktan 3’ü yan yatan ve çökme tehlikesi durumuna karşı iş makineleriyle desteklenen Barış Sitesi enkazında büyük acı yaşandı.Ölen 10 yaşındaki torununun elini 14 saat tutan ve kurtarılıncaya kadar hiç bırakmayan Emine Eren’in evinden çıkan durmuş olan duvar saati dehşet saati 14.51’i ölümsüzleştirdi.

İzmir’de yaşanan korkunç 6.6 şiddetindeki depremde Bayraklı’da 4 bloktan 3 tanesinin yan yatması sonucunda iş makinelerinin sağladığı destekle güçlükle ayakta duran Barış Sitesi enkazından şu ana kadar 3 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Üzücü haberlerin ard arda geldiği sitede 14 saat sonra kendisine ulaşılan 62 yaşındaki Emine Eren kurtarılmanın sevincini yaşayamadan, depremde 10 yaşındaki torunu Çınar Eren ile eşi Ünal Eren'i kaybettiğini öğrendi.

Torununun elini tutup ağlayarak yardım istedi


4 yıl önce babasını bir motosiklet kazasında kaybettikten sonra annesiyle birlikte dedesi ve babaannesiyle birlikte yaşamaya başlayan 10 yaşındaki Çınar Eren, enkaz altından çıkartılan en küçük kurban oldu. Enkaz altında torununun elini bir an olsun bile bırakmayan Emine Eren, ekiplerin seslerini duyduğunda ağlayarak yardım istedi. Yaşlı kadının ağlama seslerine giden ekiplerin 1,5 saat süren çalışma sonucunda Emine Eren'i enkazın altından kurtaran DAK ekibi yaşlı kadını enkazdan çıkarırken küçük torununun ellerinin altından kayıp gitmesini gözyaşlarıyla izlediler.

Feryatları yürekleri dağladı

Emine Eren'in kurtarılmasının ardından torunu ve birkaç metre ötede bulunan eşinin cansız bedeni çıkartıldı. Yaşlı kadın gözyaşlarıyla yavrum enkaz altında kaldı diyerek feryat etti.

 



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirDeprem
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