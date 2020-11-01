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Enkazda 33 saat kapıyla hayata tutundu

Enkazda 33 saat kapıyla hayata tutundu İzmir’de yaşanan korkunç deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda 33 saat sonra sevindirici haber geldi. Enkaz altında 33 saat bir kapının altında yaşam mücadelesi veren Ahmet Çitim’i kurtarıldı.

01 Kasım 2020 Pazar 18:28
Enkazda 33 saat kapıyla hayata tutundu
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde çalışmalar gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor. Bayraklı İlçesinde yıkılan birçok apartmandan biri de Rıza Apartmanıydı.8 katlı Rıza apartmanından üzücü haberler ard arda gelirken 33 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Enkaz altından Ahmet Çitim adlı vatandaş kurtarıldı.


10 kişilik bir ekip ile arama kurtarma çalışmaları sürerken gece saatlerinde enkaz kaldırma sırasında kapı altında bir canlının olduğunu gören İHH Arama Kurtarma Ekipleri hemen seslendiklerinde kapı altında bulunan kişinin canlı olduğu görüldü. Kişinin durumu sorulduğunda iyi olduğunu söylediği ancak yüzü üstü yattığı için çok iletişim kurulamadığı söylendi.

İlk müdahalesi enkaz altında yapılan adının Ahmet Çitim olduğu öğrenilen vatandaş enkaz altından 33 saat sonra canlı olarak kurtarıldı.

Rıza Bey Apartmanı alanında yapılan arama kurtarma çalışmalarının son durumu ise havadan görüntülendi. Kurtarma ekipleri ara sıra çalışmaları durdurarak enkaz altına sesleniyor. Bu zamanlarda ortamda hiçbir ses olmamasına dikkat ediliyor.



Son Güncelleme: 01.11.2020 18:28
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Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremKurtarma
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