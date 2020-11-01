Enkazda 33 saat kapıyla hayata tutundu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde çalışmalar gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor. Bayraklı İlçesinde yıkılan birçok apartmandan biri de Rıza Apartmanıydı.8 katlı Rıza apartmanından üzücü haberler ard arda gelirken 33 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Enkaz altından Ahmet Çitim adlı vatandaş kurtarıldı.

10 kişilik bir ekip ile aramaçalışmaları sürerken gece saatlerinde enkaz kaldırma sırasında kapı altında bir canlının olduğunu gören İHH Arama Kurtarma Ekipleri hemen seslendiklerinde kapı altında bulunan kişinin canlı olduğu görüldü. Kişinin durumu sorulduğunda iyi olduğunu söylediği ancak yüzü üstü yattığı için çok iletişim kurulamadığı söylendi.

İlk müdahalesi enkaz altında yapılan adının Ahmet Çitim olduğu öğrenilen vatandaş enkaz altından 33 saat sonra canlı olarak kurtarıldı.

Rıza Bey Apartmanı alanında yapılan arama kurtarma çalışmalarının son durumu ise havadan görüntülendi. Kurtarma ekipleri ara sıra çalışmaları durdurarak enkaz altına sesleniyor. Bu zamanlarda ortamda hiçbir ses olmamasına dikkat ediliyor.

