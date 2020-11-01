Enkaz altındaki Beril'den acı haber geldi

İzmir meydana gelen korkunç depremin merkez üssü Seferihisar olarak belirlenirken depremin büyüklüğünün 6.6 olduğu aktarıldı.Deprem büyük korku yaratırken birçok komşu ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrasında Bayraklı İlçesinde birçok bina enkaza döndü.

Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devama ederken depremin 35. Saatinde 27 yaşındaki Beril Gidiş’ten kötü haber geldi. Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Depremin 24. Saatinde enkaz altından Beril Gidiş’e ait olan ponpon isimli tavşanın canlı kurtarılmasıyla birlikte umutlanan aile yakınları Beril Gidiş’in cansız bedeninin bulunmasıyla derin bir üzüntü duydu.

Beril'den gelen acı haberin ardından enkaz altında olduğu bilinen anne Aynur Gidiş'ten güzel haber alabilmek için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

24. saatte genç kızın tavşanı bulunmuştu

Apartmanda süren arama kurtarma çalışmaları esnasında 24.saatin sonunda, genç Beril’e ait olan ‘ponpon' isimli tavşanı canlı olarak bulunmuştu. Tavşan Gidiş ailesine umut olurken yenge Demet Gidiş’e teslim edilmişti.