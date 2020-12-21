En uzun gece de Satürn ve Jüpiter gezegenleri tek bir yıldız gibi gözükecek.

21 Aralık’ta Kuzey Yarımkürede günler uzamaya başlar ve tarihte bu durum en uzun gecenin yaşanılacağına işaret eder. İnsanlar ise, en uzun gecede neler yaşanılacağına dair sorular sormaya başlar. NASA onaylı elektrik kesintisine dair duyumlar ise insanları daha da meraklandırdı.

21 Aralık’ta Satün ve Jüpiter gezegenleri, gökyüzünde tek bir yıldız gibi gözükecek. 20 yılda bir gerçekleşen bu birleşme, 21 Aralık akşamı yaşanacak. Bu birleşme ise diğer birleşmelerden farklı olacak. En sonra 16 Temmuz 1623 tarihinde bu tarz bir birleşmenin yaşanıldığı gökbilimciler tarafından dile getirildi.

bu iki gezegenin birleşmesini ise çıplak gözle izleyebileceğiz.

Gökbilimci olan Michael Brown ise, Jüpiter’in Güneş etrafında turunu 12 yılda, Satün’ün de 30 yılda gerçekleştirdiğini söyledi. Bu iki gezegenin, güneş etrafındaki tur sayılarının farklı olması ve aynı anda yakınlaşmalarının nadir olduğunu sözlerine ekledi.

1623’teki birleşmenin, çıplak gözle görülmediğini dile getiren Brown, 21 Aralıktaki bu iki gezegenin ise, çıplak gözle görülebileceğini söyledi. Bu iki gezenin birleşmesinin de en son 1226 yılında görülebildiğini aktardı.