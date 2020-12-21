İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

En uzun gece de Satürn ve Jüpiter gezegenleri tek bir yıldız gibi gözükecek.

Aralık ayına geçişle birlikte en uzun günün yaşanacağı gece yaklaştı. 21 Aralıkta gerçekleşecek olan en uzun gece için şimdiden birçok iddia ortaya çıkmaya başladı. Peki, en uzun gecede neler olacak. Haberin detaylarında.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:31
En uzun gece de Satürn ve Jüpiter gezegenleri tek bir yıldız gibi gözükecek.
Takip Et:

21 Aralık’ta Kuzey Yarımkürede günler uzamaya başlar ve tarihte bu durum en uzun gecenin yaşanılacağına işaret eder. İnsanlar ise, en uzun gecede neler yaşanılacağına dair sorular sormaya başlar. NASA onaylı elektrik kesintisine dair duyumlar ise insanları daha da meraklandırdı.  

21 Aralık’ta Satün ve Jüpiter gezegenleri, gökyüzünde tek bir yıldız gibi gözükecek. 20 yılda bir gerçekleşen bu birleşme, 21 Aralık akşamı yaşanacak. Bu birleşme ise diğer birleşmelerden farklı olacak. En sonra 16 Temmuz 1623 tarihinde bu tarz bir birleşmenin yaşanıldığı gökbilimciler tarafından dile getirildi.

bu iki gezegenin birleşmesini ise çıplak gözle izleyebileceğiz.

Gökbilimci olan Michael Brown ise, Jüpiter’in Güneş etrafında turunu 12 yılda, Satün’ün de 30 yılda gerçekleştirdiğini söyledi. Bu iki gezegenin, güneş etrafındaki tur sayılarının farklı olması ve aynı anda yakınlaşmalarının nadir olduğunu sözlerine ekledi.

1623’teki birleşmenin, çıplak gözle görülmediğini dile getiren Brown, 21 Aralıktaki bu iki gezegenin ise, çıplak gözle görülebileceğini söyledi. Bu iki gezenin birleşmesinin de en son 1226 yılında görülebildiğini aktardı.

 

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SatürnJüpiter21 AralıkEn Uzun GeceYıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran cinayet!
Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran cinayet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Polisin dur uyarısına uymayan kişi beton bariyerlere çarparak kaza yaptı
Polisin dur uyarısına uymayan kişi beton bariyerlere çarparak kaza yaptı
Fırının asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
Fırının asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te yaşanan oksijen tüpü yangınında can kaybı 11'e yükseldi!
Gaziantep'te yaşanan oksijen tüpü yangınında can kaybı 11'e yükseldi!

Popüler Haberler

SGK harekete geçti Covid-19'da meslek hastalığı kabul edildi
21 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen filmleri nelerdir?
120 ay vadeli 100 bin TL’lik konut kredisi taksitleri ne kadar? Konut kredisi faiz oranları ve taksit hesaplama
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 kadrosunda yer alacak isimler belli oldu
Milli Eğitim'den öğrencilere ücretsiz tablet desteği! MEB ücretsiz tablet başvurular nasıl yapılacak?
Sol Yanım dizisi ekranlara veda mı ediyor?
Tazminat nedir, nasıl alınır? 2020 tazminat hesaplaması ve tazminat alma şartları
B117 virüsü nedir? Hangi ülkelerde görüldü?
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankasından ev sahibi olmak isteyen müşterilerine 0.49 kar payı oranlı konut finansmanı
Yazılım ile aracın beygir gücünü arttırmak araca zarar verir mi?
NASA 'dan son dakika açıklaması: Dünyaya yaklaşan göktaşı vurulacak
Babil Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Amacı ne? Aslı Enver rol aldığı yapımlar
Kapıcı nedir? Apartman kapıcısı görevleri nelerdir? Kapıcı nereye şikâyet edilir?
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?
MEB 2021 özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman?
Yılbaşında erkek sevgiliye ne alınır?
Yemin dizisine katılan Cansu Tuman kimdir? Feride karakteri kimdir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2020 emekli promosyon miktarı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.