En mutlu günü kabusa döndü! Nikahın tartışma çıkan gelin fenalaştı

Üzücü olay İstanbul Şişli'de yaşandı.

13 Eylül Pazar günü bir çift ve nikahına davet edilen kişilerle birlikte evlendirme dairesinin yolunu tuttu. Nikah işlemleri için bir süre bekleyen genç çiftin yakınları arasında henüz sebei bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte çiftin yakınları arasında arbede çıktı.

Evlendirme dairesinde bulunan diğer vatandaşların haber etmesiyle polis hemen olay yerine intikal etti ve arbedeyi yatıştırdı. Bu esnada polis kavgayı çıkaran kişileri tespit edip ordan uzaklaştırdı.

Tüm bunlar olurken olanları kenardan izleyen gelin aniden fenalaştı ve yere yığıldı. 112 sağlık ekipleri hemen geline müdahale edip gelinin kendine gelmesini sağladı. Bir süre dinlenen gelin olduğu yerden kaldırılıp sandalyeye oturtuldu.

Genç çiftin en mutlu gününde yaşanan tüm bu olaylar saniye saniye kameralara yansıdı.