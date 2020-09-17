İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı...
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...

En mutlu günü kabusa döndü! Nikahın tartışma çıkan gelin fenalaştı

Üzücü olay İstanbul Şişli'de yaşandı. En mutlu gününde nikahında yakınları arasında tartışma çıkan gelin sinirden fenalaştı.

17 Eylül 2020 Perşembe 10:16
En mutlu günü kabusa döndü! Nikahın tartışma çıkan gelin fenalaştı
Takip Et:

Üzücü olay İstanbul Şişli'de yaşandı.

13 Eylül Pazar günü bir çift ve nikahına davet edilen kişilerle birlikte evlendirme dairesinin yolunu tuttu. Nikah işlemleri için bir süre bekleyen genç çiftin yakınları arasında henüz sebei bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte çiftin yakınları arasında arbede çıktı.


Evlendirme dairesinde bulunan diğer vatandaşların haber etmesiyle polis hemen olay yerine intikal etti ve arbedeyi yatıştırdı. Bu esnada polis kavgayı çıkaran kişileri tespit edip ordan uzaklaştırdı.

Tüm bunlar olurken olanları kenardan izleyen gelin aniden fenalaştı ve yere yığıldı. 112 sağlık ekipleri hemen geline müdahale edip gelinin kendine gelmesini sağladı. Bir süre dinlenen gelin olduğu yerden kaldırılıp sandalyeye oturtuldu.

Genç çiftin en mutlu gününde yaşanan tüm bu olaylar saniye saniye kameralara yansıdı.



Son Güncelleme: 17.09.2020 10:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şişliNikahNikahında Arbede çıkan Gelin Bayıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annesinin elini bırakan küçük kıza kamyon çarptı: 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm hayatını kaybetti
Annesinin elini bırakan küçük kıza kamyon çarptı: 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm hayatını kaybetti
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in kedisi korona oldu
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in kedisi korona oldu
Ayrılmak isteyen sevgilisini 9'uncu katın balkonundan sarkıttı
Ayrılmak isteyen sevgilisini 9'uncu katın balkonundan sarkıttı
3 yaşındaki yeğeninin yüzüne asit döken enişte, 5 milyon 330 bin 379 lira tazminata mahkum edildi
3 yaşındaki yeğeninin yüzüne asit döken enişte, 5 milyon 330 bin 379 lira tazminata mahkum edildi
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Bitlis'te terör operasyonu
Bitlis'te terör operasyonu

Popüler Haberler

Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Eylül 17 Perşembe
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 17 Eylül 2020 Perşembe
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2020 Perşembe Eylül
E devlet üzerinden engelli raporu sorgulama ekranı ve engelli raporu sonuçları
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 17 Eylül 2020 Perşembe geri ödeme tablosu
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Esnaf pandemi borç erteleme süresi uzatıldı!
Beyaz TV Diriliş Ertuğrul tekrarları saat kaçta yayınlanıyor?
Box Office Türkiye'de en fazla izlenen 50 korku filmi
Arıcılık kredisi alma şartları nelerdir? Arıcılık kredisi nasıl alınır? Kimlere verilir?
Asgari ücretli çalışanlara 3 ayda bir ikramiye ödemesi teklifi mecliste!
Ertem Şener Twitter hesabı askıya alındı!
Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır? 2020 çoban desteği kimler alabilir?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
AGİ desteği kimlere verilir, asgari geçim indirimi kimleri kapsar? 2020
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 17 Eylül 2020 Perşembe
Güz Masalı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Kanal 7 Güz Masalı neden yayınlanmıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.