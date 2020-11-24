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En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler

Geleceğin mimarı öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Gününde saygı ve minnetle anılıyor. Öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlamak için en güzel resimli mesajlar ve sözleri derledik. Öğrencilerin hayatında izler bırakan öğretmenlerin ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıyla anıldığı öğretmenler günü mesajları..

24 Kasım 2020 Salı 11:59
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
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En değerli mesleklerden birisi olan öğretmenlik 24 Kasım günü öğrenciler tarafından sevinçle kutlanıyor. Her öğrencinin hayatına dokunan ve izler bırakan değerli öğretmenlerin bu özel gününde en güzel öğretmenler günü mesajlarını derledik.

İşte en güzel öğretmenler günü mesajları..

“Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğunuz için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

“Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun..”

“Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız.”

“Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır . Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”


“Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

“Dünyanın en iyi öğretmeninin öğretmenler gününü kutlar, güzel yarınlarda öğrettiklerinizin izinde buluşmayı dilerim. İyi ki varsınız.”

“Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun”

 

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 11:59
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öğretmenlergünü24kasım
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