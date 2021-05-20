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En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanmaya devam edecek. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmıştır. 19 Mayıs'a kısa bir süre kala vatandaşlar sevdiklerine mesaj atmak için 19 Mayıs hakkında kutlama mesajları, resimli sözleri araştırmaya başladı.19 Mayıs hakkında kutlama mesajları, resimli sözleri araştırmaya başlan vatandaşlar en güzel mesajları bulmaya çalışıyorlar. İşte, en güzel ve anlamlı 19 Mayıs kutlama mesajları ve resimli sözleri...

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:52
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
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Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanmaya devam edecek. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmıştır ve bu tarih Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı tarih olarak kabul edilmiştir. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kısa bir süre kala vatandaşlar sevdiklerine mesaj atmak için 19 Mayıs hakkında kutlama mesajları, resimli sözleri araştırmaya başladı.19 Mayıs hakkında kutlama mesajları, resimli sözleri araştırmaya başlan vatandaşlar en güzel mesajları bulmaya çalışıyorlar. 

19 Mayıs kutlama mesajları, resimli sözleri

  • Gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygı ile anıyorum.
  • 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  • 19 Mayıs'ta milletimizin geleceği olan gençlerimize nice başarılar diler vatanın ve milletin yükselişinde öncülük etmelerini temenni ederim.

  • 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  • Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  • 19 Mayıs 1919'un 102. yıldönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

  • Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  • 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, bu ülke için can vermiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
  • Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

  • 19 Mayıs'ın 102. yılında tüm milletimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.
  • Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Son Güncelleme: 20.05.2021 18:52
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19 MayısAtatürkü AnmaGençlik Ve Spor BayramıKutlama Mesajları
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