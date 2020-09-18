Emrah Serbes'e, 1 milyon 400 bin TL'lik manevi tazminat kararı

İzmir – Aydın Otoyolu’nda alkollü araç kullandığı sırada önündeki otomobile çarpıp aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes’in 1 milyon 400 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
1 milyon 400 bin TL tazminat ödeyecek
Serbes; Özçelik’in annesinin ölümü için 550 bin TL, babasının ölümü için 550 bin TL ve kardeşinin ölümü içinse 1 milyon 400 bin TL manevi tazminat ödeyecek.
Manevi tazminat, kaza tarihini müteakip işleyecek yasal faiziyle davacıya ödenecek.
Son Güncelleme: 18.09.2020 18:27