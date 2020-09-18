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Emrah Serbes'e, 1 milyon 400 bin TL'lik manevi tazminat kararı

Alkollü araç kullandığı sırada aynı aileden üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes'e 1 milyon 400 bin TL'lik manevi tazminat kararı çıktı. Serbes manevi tazminatı kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödeyecek.

18 Eylül 2020 Cuma 18:27
Emrah Serbes'e, 1 milyon 400 bin TL'lik manevi tazminat kararı
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İzmir – Aydın Otoyolu’nda alkollü araç kullandığı sırada önündeki otomobile çarpıp aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes’in 1 milyon 400 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.


22 Eylül 2017'de Serbes’in çarptığı araçta Ayhan Özçelik, Nilgün Özçelik ile kızları Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında Serbes’e 13 yıl hapis cezası çıkmıştı.

1 milyon 400 bin TL tazminat ödeyecek

Serbes; Özçelik’in annesinin ölümü için 550 bin TL, babasının ölümü için 550 bin TL ve kardeşinin ölümü içinse 1 milyon 400 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

Manevi tazminat, kaza tarihini müteakip işleyecek yasal faiziyle davacıya ödenecek.



Son Güncelleme: 18.09.2020 18:27
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