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Emniyet uyardı! 'Aşı' bahanesiyle dolandırıcılığa dikkat edin

Korona virüs hastalığı karşısında etkin bir aşının bulunması ve aşı uygulama aşamasına geçilmesiyle birlikte dolandırıcılarda hareket geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları bu konu uyardı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:40
Emniyet uyardı! 'Aşı' bahanesiyle dolandırıcılığa dikkat edin
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Salgın hastalık korona virüs ile ilgili olarak etkili bir aşının bulunması ve aşının uygulamaya başlanacak haberlerinden sonra dolandırıcılarda harekete geçti.

DOLANDIRICILAR HAREKETE GEÇTİ

Eminyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları aşı bahanesiyle dolandırma isteyen kişi yada kişiler vatandaşlara kendilerinin Sağlık Bakanlığı yetkileri olduğunu tanıtarak ve aşıda öncelikli olarak kayıt oluşturmak bahanesiyle aradıklarını belirtti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bu konuda vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan bu tip mesajlara itibar etmemelerini ve bilgilerini vermemelerini istedi , bu kişilerin amacının dolandırıcılık olduğunu vurguladı.

 

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 14:40
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Anahtar Kelimeler:
EgmAşıDolandırıcılar
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