Emniyet uyardı! 'Aşı' bahanesiyle dolandırıcılığa dikkat edin

Salgın hastalık korona virüs ile ilgili olarak etkili bir aşının bulunması ve aşının uygulamaya başlanacak haberlerinden sonra dolandırıcılarda harekete geçti.

DOLANDIRICILAR HAREKETE GEÇTİ

Eminyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları aşı bahanesiyle dolandırma isteyen kişi yada kişiler vatandaşlara kendilerinin Sağlık Bakanlığı yetkileri olduğunu tanıtarak ve aşıda öncelikli olarak kayıt oluşturmak bahanesiyle aradıklarını belirtti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bu konuda vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan bu tip mesajlara itibar etmemelerini ve bilgilerini vermemelerini istedi , bu kişilerin amacının dolandırıcılık olduğunu vurguladı.