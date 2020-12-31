Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de içine alan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu süreç içinde kaç personelin görev yapacağını ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş açıkladı

Aktaş, bu süreç içinde yılbaşı gecesi 120 bin olmak üzere , kısıtlama boyunca 450 bin personelin görev yapacağını açıkladı.

YILBAŞINDA 120 BİN KISITLAMA BOYUNCA 450 BİN PERSONEL GÖREVDE

Ekipler denetime çıkan ve Eskişehir'e giden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ilk olarak kent girişindeki trafik uygulama noktasına gitti. Aktaş'ı bu uygulama noktasında İl Emniyet Müdürü Engin Dinç karşıladı.Süreç ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Aktaş, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle herkesin yılbaşını evlerinde geçireceğini söyledi ve saat 21.00'da başlayacak olan kısıtlama için Türk Polis Teşkilatının tam kadro sahada olduğunu ifade etti.Aktaş ülkenin huzur için bir yılbaşı gecesi geçirmesi için yılbaşı gecesinde 16 bin 203 ekiple toplam 120 bin polisi görev yapacağını duyurdu.

Yılbaşı gecesinide içinde alan ve yaklaşık 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Aktaş bu süreç içinde ise 450 bin emniyet personelinin görev yapacağını belirtti.

Eskişehirde görev yapan polislerin yeni yılını kutlayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2021 yılı için huzur,mutluluk ve esenlik dolu bir yıl diledi