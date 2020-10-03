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Emekliye yapılacak Ocak zammı belli oldu!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren Ocak zammı belli oldu. Maaşlara 286 TL artış yapılması bekleniyor.

03 Ekim 2020 Cumartesi 19:12
Emekliye yapılacak Ocak zammı belli oldu!
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Milyonlarca SSK ile Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı zammı almak için geri sayıma başladı. Ocak ayı enflasyon tahminine göre emekliye yüzde 4.49 zam yapılması bekleniyor. Maaşı 2020’nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış gösterecek SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını araştırmaya başladı.


Yeni Ekonomi Programına göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 10.5 olurken, 2020’nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Maaşlara 286 TL artış yapılması bekleniyor

SSK ile Bağ-Kur emeklilerine 286.25 TL’ye varan artış yaşanması beklenirken, en yüksek aylık tutarı 6375 TL 37 kuruştan, 6661 TL 62 kuruşa yükselecek.

Ocak zammıyla en düşük esnaf emeklisi maaşı 1886 TL’den 1971 TL’ye çıkarken, 2000 öncesi emekli olan SSK’lılar için taban aylık 2233 TL’den 2333 TL’ye yükselecek.



Son Güncelleme: 03.10.2020 19:12
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Son DakikaEmekli
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