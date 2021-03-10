İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Mart 2021 Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne?

Birçok kişinin merak ettiği Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 10 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 03:17
Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Mart 2021 Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne?
Takip Et:

Emeklilerin aylık maaşını yükseltme isteği çerçevesinde bütün çalışanlar için seyyanen zam yapılması konusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda maaşlara bağlı olarak farklı zam alınmasından vazgeçilip bütün emeklilere eşit düzeylerde zamlar yapılacak. Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşları aylık 1800 TL olacak.

Seyyanen zam konusu gündeme geldi

Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır. Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Deneği’nin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Öte yandan talepler çerçevesinde yüzde 35’lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının yüzde 70’e yükseltilmesi isteniyor.

En düşük emekli aylığı 1800 TL’ye yükselebilir

Türkiye Emekliler Deneği’nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir. TÜFE oranlarında uygulanan yüzdelik zamların yetersiz olduğu belirtilirken, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması önerisi sunuldu. Gösterge sistemine geçiş yapılıp mevcut sistemde 35’teki alt sınır aylık bağlama oranlarının 2 kat artırılıp en az yüzde 70 bandına getirilmesi talep ediliyor. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Seyyanen zam taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmayıp yüzdelik zamlardan devam edilmesi bekleniyor. TÜFE üzerinden yüzdelik zam hesapları yapılarak zam yapılması o andaki ekonomik durum temel alınmak suretiyle belirlenmektedir. Eşit oranda zam yapılması halinde emeklilerin tamamını memnun edecek zam oranlarının karşılanmayıp bu şekilde zam yapamayacağı ağırlık kazanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 10.03.2021 03:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Emekliler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü
Levent Gültekin kimdir, kim neden saldırdı?
Levent Gültekin kimdir, kim neden saldırdı?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.

Popüler Haberler

Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Mart 2021 Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne?
Evde yapımı kolay doğal cilt bakımı maskeleri 2021
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2021
Peşinat olmadan ev kredisi alınır mı? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileri?
Yıpranan saça evde yapılabilecek maske tarifleri 2021
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2021 Memur maaşları ne zaman yatar?
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
E-devlet kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kömür yardımı için gerekli evraklar
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 sgk emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Saçta oluşan elektriklenme nasıl önlenir?
Evlenmeden Olmaz filmi nerede çekildi? Filmin konusu nedir? Evlenmeden Olmaz oyuncuları ve fragmanı
Mustafa Karataş ile Sahur Vakti hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor?
Vivo Z1 Pro fiyatı ve teknik özellikleri
Survivor 2020 ünlüler kadrosunda kimler var? Acun Ilıcalı ünlüler kadrosunu açıkladı!
Polonya'da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi görmenin tabirleri ve yorumları
Exxen yeni dizisi Zehirli Çiçekler dizi oyuncuları ve dizi konusu
Süt parası için nereye başvurulur? Süt parasını kimler alabilir? 2021
Hangi hastalar malulen emekli olur? 2021 Malulen emekli nasıl olunur?
Aile hekimine kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimimi nasıl değiştirebilirim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.