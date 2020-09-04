İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tayvan, Çin SU-35 savaş uçağını düşürdü! Pilot yaralı olarak kurtuldu
Tayvan, Çin SU-35 savaş uçağını...
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...

Emekliye seyyanen zam var mı? Eylül 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi

Emekliye seyyanen zam var mı? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 4 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak Emekliye seyyanen zam var mı? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:35
Emekliye seyyanen zam var mı? Eylül 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Takip Et:

Emeklilerin aylık maaşını yükseltme isteği çerçevesinde bütün çalışanlar için seyyanen zam yapılması konusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda maaşlara bağlı olarak farklı zam alınmasından vazgeçilip bütün emeklilere eşit düzeylerde zamlar yapılacak. Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşları aylık 1800 TL olacak.

Seyyanen zam konusu gündeme geldi

Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır. Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Deneği’nin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Öte yandan talepler çerçevesinde yüzde 35’lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının yüzde 70’e yükseltilmesi isteniyor.

En düşük emekli aylığı 1800 TL’ye yükselebilir


Türkiye Emekliler Deneği’nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir. TÜFE oranlarında uygulanan yüzdelik zamların yetersiz olduğu belirtilirken, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması önerisi sunuldu. Gösterge sistemine geçiş yapılıp mevcut sistemde 35’teki alt sınır aylık bağlama oranlarının 2 kat artırılıp en az yüzde 70 bandına getirilmesi talep ediliyor. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Seyyanen zam taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmayıp yüzdelik zamlardan devam edilmesi bekleniyor. TÜFE üzerinden yüzdelik zam hesapları yapılarak zam yapılması o andaki ekonomik durum temel alınmak suretiyle belirlenmektedir. Eşit oranda zam yapılması halinde emeklilerin tamamını memnun edecek zam oranlarının karşılanmayıp bu şekilde zam yapamayacağı ağırlık kazanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Emekliler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkent Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Şahin açıkladı
Başkent Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Şahin açıkladı
Ankara'da içme suyunda kimyasal atık tespit edildi
Ankara'da içme suyunda kimyasal atık tespit edildi
Haymana Mezarlığı'nda polis cesedi bulundu
Haymana Mezarlığı'nda polis cesedi bulundu
Son dakika... Ünlü gurme trafik kazası geçirdi!
Son dakika... Ünlü gurme trafik kazası geçirdi!
Meteoroji uyarı verdi! 18 il için alarm verildi
Meteoroji uyarı verdi! 18 il için alarm verildi
Tunceli'de şüpheli ölüm! Hakim evinde ölü bulundu
Tunceli'de şüpheli ölüm! Hakim evinde ölü bulundu

Popüler Haberler

2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 4 Eylül 2020
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?
Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi erteleme fırsatı! 4 Eylül 2020 Cuma Kredi borcu erteleme şartları nelerdir?
2020 yılında intibak zammı gelir mi, hangi emekli kaç lira intibak zammı alacak?
Emekliye seyyanen zam var mı? Eylül 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları 2020
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2020
Toki için konut kredisi çekilir mi? 2020 bankaların Toki konut kredisi şartları
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Bayaz Show ekranlara geri mi dönüyor?
Yeni dizi Menajerimi Ara'nın tekrar bölümlerinin yayın saati ve günleri belli oldu
Baraj dizisi ne zaman başlıyor? Fox TV Baraj dizisi konusu ve oyuncuları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenciye 26.4 milyarlık destek paketi
Organ bağışı nasıl yapılır? Organ bağışçısı olma kriterleri nelerdir?
Ptt çağrı merkezi neden çalışmıyor, neden cevap vermiyor? 2020
Sosyal yardımlaşma kömür yardımından kimler yararlanabilir? 2020 kömür yardımı almak için gerekli belgeler
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 4 Eylül 2020 Cuma En uygun konut kredisi faizleri
Polonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Güz Masalı hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Tekrar bölümleri saat kaçta?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 4 Eylül 2020 Cuma 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.