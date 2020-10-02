İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Emekliye seyyanen zam var mı? Ekim 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Emekliye seyyanen zam var mı? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 2 Ekim günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Emekliye seyyanen zam var mı? konusunda yeni bilgileri edinin.

02 Ekim 2020 Cuma 02:39
Emekliye seyyanen zam var mı? Ekim 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Takip Et:

Emeklilerin aylık maaşını yükseltme isteği çerçevesinde bütün çalışanlar için seyyanen zam yapılması konusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda maaşlara bağlı olarak farklı zam alınmasından vazgeçilip bütün emeklilere eşit düzeylerde zamlar yapılacak. Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşları aylık 1800 TL olacak.

Seyyanen zam konusu gündeme geldi

Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır. Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Deneği’nin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Öte yandan talepler çerçevesinde yüzde 35’lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının yüzde 70’e yükseltilmesi isteniyor.

En düşük emekli aylığı 1800 TL’ye yükselebilir


Türkiye Emekliler Deneği’nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir. TÜFE oranlarında uygulanan yüzdelik zamların yetersiz olduğu belirtilirken, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması önerisi sunuldu. Gösterge sistemine geçiş yapılıp mevcut sistemde 35’teki alt sınır aylık bağlama oranlarının 2 kat artırılıp en az yüzde 70 bandına getirilmesi talep ediliyor. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Seyyanen zam taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmayıp yüzdelik zamlardan devam edilmesi bekleniyor. TÜFE üzerinden yüzdelik zam hesapları yapılarak zam yapılması o andaki ekonomik durum temel alınmak suretiyle belirlenmektedir. Eşit oranda zam yapılması halinde emeklilerin tamamını memnun edecek zam oranlarının karşılanmayıp bu şekilde zam yapamayacağı ağırlık kazanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 02:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Emekliler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere' den çevreciliği destekleyen hareket! Plastik kullanımı azalıyor
İngiltere' den çevreciliği destekleyen hareket! Plastik kullanımı azalıyor
Bakan Koca güncel tabloyu açıkladı! Korona virüs vaka sayısı bin 500'ün altında
Bakan Koca güncel tabloyu açıkladı! Korona virüs vaka sayısı bin 500'ün altında
İngiltere Türkiye hakkında flaş bir karar aldı! İngiltere'nin Ulaştırma Bakanı açıkladı
İngiltere Türkiye hakkında flaş bir karar aldı! İngiltere'nin Ulaştırma Bakanı açıkladı
ÖSYM açıkladı! ALES başvuruları 1-12 Ekim arası olacak!
ÖSYM açıkladı! ALES başvuruları 1-12 Ekim arası olacak!
İş yerini açmaya gittiğinde büyük şok yaşadı! Gözlerine inanamadı
İş yerini açmaya gittiğinde büyük şok yaşadı! Gözlerine inanamadı
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz

Popüler Haberler

Süper emeklilik sistemi nedir? 2020 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
2020 yılında intibak zammı gelir mi, hangi emekli kaç lira intibak zammı alacak?
Emekliye seyyanen zam var mı? Ekim 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları 2020
Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri 2020
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2020 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2020 Seslendirme yaparak para kazanma
Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? 3 Nisan Kanal D Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak?
Simge Barankoğlu ahlak dışı videoların olduğu bir telegram grubunun reklamını yaptı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2019 Pazar - Burcunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Kyk yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK yurt ücretlerine gelen zam ve yeni KYK yurt ücretleri
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen nasıl olunur?
Kömür yardımı için gerekli şartlar nelerdir? 2020 kömür yardımı nereden alınır?
İmza beyannamesi çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? 2020 imza beyannamesi fiyatı ne kadar?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Erken emeklilik için ipuçları
Kanal 7 Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yayınlanmıyor? 2 Ekim 2020 Cuma

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.