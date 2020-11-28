Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu için EYT’ye çözüm önerisi komisyonda bir kez daha reddedildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sorunu Komisyonda Yine Reddedildi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, her geçen gün problemlerinin çözülmesi içim umutlarını yitirmeye başlıyor. EYT mağdurlarının problemleri için iktidar muhalefet fark etmeden bütün siyasiler bu konu hakkında taleplerini ısrarla devam ettiriyor. Kısa bir süredir meclisin gündemine gelmeyen bu konu Plan ve Bütçe Komisyonunda onaylanmıştı. Fakat son dakika gelen haberlere göre EYT’ye çözüm önerisi için kurulan komisyon tarafından yeniden reddedildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’na katılan Abdüllatif Şener, Kamil Okyay Sındır ve Bülent Kuşoğlu EYT için komisyona teklif sundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katıldığı komisyonda EYT bir kez daha oylandı, bir kez daha reddedildi.

Önerge Verilmişti!

Toplam 3 tane milletvekilinin ortak bir şekilde verdiği önerge şu şekilde;

Görüşmeleri devam eden 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı (E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesi için taleplerde bulunuldu.

‘ Prim ödeme gün sayısını dolduran yaş haddinden dolayı emekli aylığı bağlanmasına hak kazanamamış olan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları başvurulara bakılarak Kurum tarafından emekli aylığının bağlanması’

Plan ve Bütçe Komisyonu Önergeyi Kabul Etmişti!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesi Plan ve Bütçe komisyonu tarafından onay almıştı fakat bu önerge oy çokluyla reddedildi.