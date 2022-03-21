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Emeklilik Maaşımı Nasıl Arttırırım? İşte Emekli Maaşlarını Arttırmanın Tüyoları...

Her emeklinin en büyük hayali yüksek maaş almaktır.

21 Mart 2022 Pazartesi 23:00
Emeklilik Maaşımı Nasıl Arttırırım? İşte Emekli Maaşlarını Arttırmanın Tüyoları...
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Her emeklinin en büyük hayali yüksek maaş almaktır. Emeklilik maaşınızı nasıl yükseltebileceğinizi biliyor musunuz? İşte emeklilerin uzun süre beklediği o haber. Emeklilik maaşı yükseltme formülü nedir? İşte detaylar...

Emeklilik maaşlarını arttırmanın temeli çalışırken atılır. Sizlerde ileride emekli maaşlarınızı arttırmak ve yüksek seviyede maaş almak istiyorsanız bu formül hepinizi mutlu edecek. Peki emeklilik maaşı nasıl yükseltilir? Detaylar haberin devamında yer alıyor. 

Emeklilik maaşında etkin rol oynayan bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden en önemlisi ise maaşın düşük gösterilmemesidir. Prim tutarları ve kişinin hangi kurumdan emekli olacağı da bu noktada oldukça önemlidir. Sizlerde emekli maaşınızı yükseltmek istiyorsanız bu tüyolara dikkat etmelisiniz. Emeklilere gelen o haber herkesi oldukça sevindirdi. Peki emekli maaşı yükseltmek için nasıl bir adım izlenmeli? İşte emekli maaşlarınızın yükselmesini sağlayacak o tüyolar...

Aylıklar 750 TL. Artacak!

Yaşa ve ödenen prime göre değişen emekli aylığında SGK bu yıl 37 530 TL olarak açıklasa da her ay emekli maaşında 50-60 artış gözlemleniyor. Son 3.5 yılda gösterilen tavan maaşlar aylığın yükselmesini sağlıyor. Sizlerde emekli maaşınızın yükselmesini istiyorsanız bu kısıma dikkat kesilmelisiniz. Tavandan bildirilen her aylık için 50-60 TL. artışa gidilmesi emekliyi oldukça mutlu ediyor. Emeklilik maaşlarınızın yüksek olmasıyla birlikte sizler de daha rahat ve konforlu bir emekli hayatı süreceksiniz. Emeklinin verdiği hizmet hangi kurumdan daha çok ise emeklilik maaşları da o kurum tarafından veriliyor. BAĞ-KUR'dan emekli olan kişiler emekli olmadan 1260 gün önce bildirilirse emeklilik maaşına %20 oranında yansıma yapılıyor. 

2008 dolayısıyla yapılan değişiklikler sonrası çalışma süresinin uzunluğu aylığın azalmasına neden oluyor. Emeklilik başvurularında kazanç büyük önem taşıyor. Eğer çalıştığınız kurum tarafından kazancınız bildirilmiyorsa bu olayı yargıya taşıma şansınız doğuyor. 

Son Güncelleme: 21.03.2022 23:02
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