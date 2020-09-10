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Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Eylül 2020 emekliye seyyanen zam son dakika

Okurlarımızın merakla bekledikleri Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? emekliye seyyanen zam son dakika ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Perşembe günü yayınlanan 10-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? emekliye seyyanen zam son dakika başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 17:16
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Eylül 2020 emekliye seyyanen zam son dakika
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Emeklilerin aylık maaşını yükseltme isteği çerçevesinde bütün çalışanlar için seyyanen zam yapılması konusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda maaşlara bağlı olarak farklı zam alınmasından vazgeçilip bütün emeklilere eşit düzeylerde zamlar yapılacak. Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşları aylık 1800 TL olacak.

Seyyanen zam konusu gündeme geldi

Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır. Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Deneği’nin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Öte yandan talepler çerçevesinde yüzde 35’lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının yüzde 70’e yükseltilmesi isteniyor.

En düşük emekli aylığı 1800 TL’ye yükselebilir


Türkiye Emekliler Deneği’nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir. TÜFE oranlarında uygulanan yüzdelik zamların yetersiz olduğu belirtilirken, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması önerisi sunuldu. Gösterge sistemine geçiş yapılıp mevcut sistemde 35’teki alt sınır aylık bağlama oranlarının 2 kat artırılıp en az yüzde 70 bandına getirilmesi talep ediliyor. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Seyyanen zam taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmayıp yüzdelik zamlardan devam edilmesi bekleniyor. TÜFE üzerinden yüzdelik zam hesapları yapılarak zam yapılması o andaki ekonomik durum temel alınmak suretiyle belirlenmektedir. Eşit oranda zam yapılması halinde emeklilerin tamamını memnun edecek zam oranlarının karşılanmayıp bu şekilde zam yapamayacağı ağırlık kazanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 10.09.2020 17:16
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Emekliler Derneği
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