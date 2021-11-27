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Emekli zammı için Yargıtay'a giden dosyadan emsal karar çıktı!

Çalıştığı iş yerinde emekli olacağı öne sürülen bir kişi yüzde 3 oranındaki zamdan mahrum edildi. İşçi, alamadığı zam hakkı için dava açarken Yargıtay'a giden dosyadan emsal niteliğinde bir karar çıktı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 12:30
Emekli zammı için Yargıtay'a giden dosyadan emsal karar çıktı!
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Bir işyerinde bütün çalışanlarına yüzde üç zam uygulayan iş yeri sahibi, emeklilik günü yaklaşan işçisine zam yapmadı. Zam hakkını alamayan işçi ise İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Yargıtay'a kadar uzanan dava dosyasında ise mağdur emekliye sevindiren geldi.

Çalıştığı şirkette, zam hakkından mahrum bırakılan işçi, patronundan 'emekli olacağın için sana zam yok' cevabını aldıktan sonra İş Mahkemesi'ne başvurdu. Burada patronun kendisini emekliye ayırmak istediğini öne sürerek kıdem tazminatı alacağının kendisine tahsil edilmesini talep etti. Davalı patron, hakkında açılan davayı reddederken mahkeme heyeti, bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi.

KARAR İSTİNAFA GÖTÜRÜLDÜ

Mahkeme kararı her iki taraf tarafından istinafa götürülürken dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, davacının istinaf talebinin esas üzerinden reddine, davalı tarafın istinaf talebi kabul ederek ödenen miktar için karar verilmesinin uygun olmadığına ve bakiye kıdem tazminatı talebinin de reddedilmesine hükmetti. Davacı taraf, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise emsal niteliğinde bir karar imza attı ve mahkeme heyeti, tüm işçilere zam yapılmasına rağmen davacı tarafından ücretinin artırılmadığına dikkat çekerek zam yapılmaması konusunda yetkili organlar tarafından herhangi bir karar alınmadığı, buna sebep olarak işyeri uygulamasının da bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi. Yargıtay, kararında davacı tarafın ücretine yüzde 3 zam ilave edilmesiyle birlikte hesaplanacak olan kıdem tazminatının ödenmesine ve bu konuda aksi karar veren Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedildiğini açıkladı.

 

 

 


Son Güncelleme: 27.11.2021 12:30
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