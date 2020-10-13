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Emekli hemşire Hatice Tusu'dan haber alınamıyor

Didim'de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu'dan iki gündür haber alınamıyor. Emekli hemşireyi arayan oğulları annelerinin kaçırıldığını düşünüyor. Tusu'nun oğulları annesini gören ya da nerde olduğunu bilen kişilerden yardım istiyor.

13 Ekim 2020 Salı 21:54
Emekli hemşire Hatice Tusu'dan haber alınamıyor
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Aydın’a bağlı Didim ilçesinde yaşayan Hatice Tusu’dan iki gündür haber alınamıyor. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan ve annelerinin kaçırıldığını düşünen Hatica Tusu’nun oğulları Görkem Öner ve Taylan Öner, annelerinin evinde yalnız yaşadığını bilen birilerinin kaçırdığını düşünüyor.


Annelerinin kedileri besleyeni çiçekler yetiştiren bir insan olduğunu söyleyen oğulları annelerine 48 saattir ulaşılamadığını ve kaçırıldığını düşündüklerini ekledi. Civarı gören tüm kameraların incelendiğini emniyetin aramaları sürdürdüğünü söyleyen Taylan Öner’in abisi ise sosyal medyada annesinin fotoğraflarını ekleyerek yaptığı paylaşımda annelerini gören kişilerin araması için  0530 147 82 74 numarasını ya da jandarma ile polise ihbar edilmesini istedi.



Son Güncelleme: 13.10.2020 21:54
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HaticetusuKayıp
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