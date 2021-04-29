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Emekli bayram ikramiyelerine zam yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapıldığını açıkladı. Emeklilere bayram ikramiyesinin 1100 Türk Lirası’na çıkarılmasını içeren yasa Meclis’te kabul edildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 22:01
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapıldı
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Ramazan bayramına gün saydığımız bu günlerde emeklileri az da olsa sevindiren bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapıldığını açıkladı. Emeklilere bayram ikramiyesinin 1100 Türk Lirası’na çıkarılmasını içeren yasa Meclis’te kabul edildi.

Son dönemlerde enflasyonun hızlı bir şekilde yükselmesinden dolayı toplumun her kesimi zorluk çektiği gibi emekli vatandaşlarımız da zorluk yaşamaya başladı. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla emekli vatandaşlarımızda bayram ikramiyesi ile ilgili beklenti oluştu. Konuyla ilgili merakla beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Konuyla ilgili müjdeli haberi veren açıklamaları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 1000 Türk Lirası’ndan 1100 Türk Lirası’na çıktığını içeren yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda oylamaya açıldığını ve kabul edildiğini bildirdi.




Son Güncelleme: 29.04.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
EmekliİkramiyeBayram
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