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ELON MUSK'TAN BEKLENMEDİK VEDA

Geçen haftalarda Twitter'da paylaşımlarda bulunan Elon Musk, paylaşımlarıyla şirketlerde ve Bitcoin değerindeki artışa sebep oldu. Elon Musk ardından bir süre boyunca sosyal medya platformunu kullanmayacağını ifade etti.

02 Şubat 2021 Salı 20:28
ELON MUSK'TAN BEKLENMEDİK VEDA
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ELON MUSK'TAN BEKLENMEDİK VEDA

Geçen haftalarda Twitter'da  paylaşımlarda bulunan Elon Musk, paylaşımlarıyla şirketlerde ve bitcoin değerindeki artışa sebep oldu. Elon Musk ardından bir süre boyunca sosyal medya platformunu kullanmayacağını ifade etti.

Dünyaca ünlü teknoloji devi Elon Musk sosyal medyayı kullanmayacağını ifade etti. Borsada büyük etki yaratan Elon Musk etkileri ise tartışılmaya devam ediyor. İşte detaylar...

BORSADA ANİ DEĞİŞİM

Elon Musk'ın son paylaşımları borsada etkili oldu. Pazar günü  "Bu gece Los Angales saatiyle 22.00'de Clubhouse'da" olduğunu bildiren tweetin ardından küçük yatırımcılar tarafından Clubhouse Media Group isimli şirketin hisseleri bir anda yükselmeye başladı. Uygulama ile bağlantısı olmayan şirketin hisseleri 24 saatte yüzde yüzon arttı.

Cuma günü Musk, profilindeki biyografi bölümünü #bitcoin şeklinde doldurunca gün boyunca kripto paranın değeri yüzde onbeş yükseldi. Daha sonra da yaptığı paylaşımda "Geçmişe bakına kaçınılmazdı" ifadelerini kullandı.

GAMESTOP PAYLAŞIMI

Musk'ın 27 Ocak günü "Gamestonk" şeklinde paylaşımı ardından şirketin hisseleri yüzde 157 arttı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 20:28
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Elon MuskTwitter
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