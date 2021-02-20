Elon Musk'ın Bitcoin'den sağladığı kar açıklandı!

Dünyanın en zengin insanları sıralamasında zirveye yükselen Tesla ve Space X’in CEO’su olan Elon Musk’ın Bitcoin’den ne kadar kazandığı açıklandı. Twitter’dan yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasına yön veren Elon Musk’ın Bticoin aracılığı ile ne kadar kar elde ettiği açıklanırken pek çok kişi miktarı merak etmeye başladı.

2021 Ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alan Elon Musk geçtiğimiz yıl 721 milyon dolar kar elde ederek dünyanın en zengin insanı olmuştu. Ocak ayında yüklü miktarda bitcoin satın alan Musk’ın paylaşımları sonrasında 1 ay içerisinde %65 kar elde ettiği açıklandı.

Son 1 yılda %538 kar

750 milyar dolar gibi bir piyasa değerine sahip otomotiv devi Tesla’nın sahibi olan Elon Musk son zamanlarda Dogecoin ve Bitcoin paylaşımları ilena kar katmaya devam ediyor.

Tesla şirketi hisseleri ile Bitcoin alan Musk’ın 31 Ocak tarihi ile 1.5 milyar dolar Bitcoin aldığı kabul görüyor. 1.5 milyar dolarlık Bitcoin’in şu an ki değeri 2 milyar 470 milyon dolar seviyelerinde seyrederken Bitcoin değer kazandıkça Elon Musk ve Tesla’da değer kazanıyor.

Kripto paraların normal paralara göre daha avantajlı olduğunu savunan Musk yaptığı açıklamalarda yatırımlarının doğru olduğunu belirtti.

Ocak ayı sonunda 35 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin Şubat ayında 56 bin dolar seviyelerine yükseldi. Yükselişi devam eden Bitcoin’in ne zamana kadar yükseleceği bilinmiyor. Dolar bazında bir yılda %65 seviyesinde değerlenen Bitcoin’in yükselişi %538 olarak açıklandı.