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Elmalı davası dosyası hakkında flaş gelişme! Bakanlığın talebi onaylandı..

Antalya'da iki kardeşin yaşadığı aile için istismara ilişkin açılan dava dosyası hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mahkemeye sunulan devlet koruması talebi mahkeme tarafında kabul edildi.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:50
Elmalı davası dosyası hakkında flaş gelişme! Bakanlığın talebi onaylandı..
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Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran ve Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan çocuk istismarı vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İstismar  mağduru iki kardeş için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mahkemeye yaptığı koruma talebi mahkeme tarafından onaylandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Antalya'nın Elmalı ilçesinde 'Elmalı Davası' olarak bilinen istismar vakası olayında mağdur olan iki çocuk hakkında mahkemeye yapılan devlet korumasına talebinin kabul edildiği ve iki kardeşe Bakanlığa bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının sağlanacağı belirtildi.


Son Güncelleme: 02.07.2021 09:50
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Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıElmalı DavasıDevlet Koruma Talebi
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