Elmalı davası dosyası hakkında flaş gelişme! Bakanlığın talebi onaylandı..

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran ve Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan çocuk istismarı vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İstismar mağduru iki kardeş için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mahkemeye yaptığı koruma talebi mahkeme tarafından onaylandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Antalya'nın Elmalı ilçesinde 'Elmalı Davası' olarak bilinen istismar vakası olayında mağdur olan iki çocuk hakkında mahkemeye yapılan devlet korumasına talebinin kabul edildiği ve iki kardeşe Bakanlığa bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının sağlanacağı belirtildi.