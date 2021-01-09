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Elleri kelepçeli ve çıplak halde eşinden işkence gören Melek İpek'in ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da eşinden çıplak ve elleri kelepçeli şekilde sabaha kadar şiddet gören Melek İpek, Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurarak öldürmüştü. Melek İpek'in jandarmaya verdiği ifadesi ortaya çıktı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 18:24
Elleri kelepçeli ve çıplak halde eşinden işkence gören Melek İpek'in ifadesi ortaya çıktı
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Antalya’da eşi tarafından elleri kelepçelenip çıplak halde tüm gece işkence gören Melek İpek, Ramazan İpek’i av tüfeği ile vurarak öldürmüştü. Yüzünde darp izleri görülen kadının olay gecesine dair jandarmaya verdiği ifadesi ortaya çıktı.

‘’Seni de çocukları da öldüreceğim’’

Melek İpek ifadesinde, 12 senelik evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğünü belirterek olay gecesini anlattı. Eşinin eve geldikten sonra kendisini soyup, ellerine kelepçe takarak sabaha kadar dayak yediğini aktaran İpek, eşinin ‘’Seni de çocukları da öldüreceğim’’ diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Gece boyunca kendisini ve çocuklarını öldürmemesi için eşine yalvardığını, sabah kendini çıplak halde naylon iple cenin pozisyonunda banyoda yatarken bulduğunu söyleyen İpek, sabah eşi geldiğinde onu kapıda tüfekle beklediğini söyledi.

Melek İpek, eşine evden gitmesini söylediğini ancak onun kendisine şiddet uygulamaya devam ederken çıkan arbede sırasında tüfek ateş alınca Ramazan İpek’in vurulduğunu belirtti.

Melek İpek, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 09.01.2021 18:24
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMelek IpekRamazan IpekIşkence
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