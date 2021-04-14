Elektrikli scooter yönetmeliği ile gelen yeni kurallar neler?

Elektrikli scooterlarla ilgili yeni düzenleme Resmî Gazetede yayımlanırken yönetmenlikte e-scooter kullanıcıları için yeni kurallar oluşturuldu.

Resmî gazetede yayımlanan bazı kurallar ise;

Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,

-Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,

-İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,

-Yaya yollarında sürülmesi,

-Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,

-İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,

-Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,

-Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,

-Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,

-Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,

-Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması

Elektrikli scooter da istenilen donanımlar ise genellikle kullanılacak e-scooter ’da gece sürümü için diğer araçlar ve yayalar tarafından fark edilmesi gerekmektedir. Önde beyaz ışıklar olması gerekirken en az 20 metre önü aydınlatması gerek. Bir adet far ve scooter arkasında kırmızı renkte ışık olması gereken bir lamba olmalıdır. 30 metreden duyulması gereken bir ses, zil veya kona olması gerekirken sesin teçhiz edilmesi zorunludur. E-scooterler 2318 sayılı kanun ile diğer kurallara göre uyulması gerekmektedir.