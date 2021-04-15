Elektrikli scooter yeni kurallar neler, düzenlemede eksikler var mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca hazırlanan elektrikli scooter yönetmeliği dün Resmi Gazete aracılığı ile halkla paylaşıldı.

Yönetmelik içinde scooterlardan övgü ile bahseden bakanlıkların; bu elektrikli scooterların, araçlardan çıkan egzoz dumanı ve karbon salımı gibi durumların azaltırken; hareketliliği arttırdığının üzerinde duruldu.

Yayımlanan yönetmelik ile birlikte son zamanlarda kullanımı büyük şehirlerde artışa geçen bu araçlarla ilgili ilk kez birtakım kurallar belirlendi.

Bu alanda yer alan en büyük şirketler arasında bulunan Martı’nın kurucu ve CEO görevlerini üstlenen Oğuz Alper Öktem, halk ile ilişkiler ajansının yardımıyla yayımladığı yazılı açıklama içerisinde; yönetmelikten memnunluk duyduğunu belirtirken BBC Türkçe’ye konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Deneği Başkan Yardımcısı Dr. Suat Sarı, yönetmelik içerisinde birtakım eksikliklerin olduğunu dile getirdi.

Kullanımlar ile ilgili hangi kurallar belirlendi?

Kask için eleştiriler;

Öte taraftan elektrikli scooter kullanıcılarına kask takmak zorunlu olmadı. Hatta Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi web sayfasında bulunan yönetmelikte kullanılmış fotoğraf içerisinde de kasksız bir birey görüntüleniyor.

Ayrıca Türkiye’de bisiklet kullananlara da kask takma zorunluluğu bulunmuyor. Lakin birçok uzman, gerçekleşebilecek herhangi bir kazada; yavaş bile olsa ölümcül darbeler alınabileceğinin altını çizerek scooter ve bisikletlerde yaşanabilecek olaylar adına önlem amaçlı kask takılmasını öneriyor.

Dr. Suat Sarı, scooter aracı gibi toplumun kullandığı ve yeni tanışmış olduğu bir araç için kask kullanımı zorunlu tutulmalıdır diyerek düşüncelerini aktarıyor.

Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü ve Trafik Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı; kask zorunluluğunun getirilmemesinin nedenini, kask zorunluluğu geldiği taktirde aracı kullananlarda azalmanın olma ihtimali olduğunu düşünüyor.

Sayılarda sınırlandırma: 200 kişi için 1 lisans…

Bir şehirde yer alabilecek paylaşılabilen e-scooterların da bir üst sınırı bulunacak.

Yönetmelik kapsamında büyükşehirlerde yer alan her ilçe; ilçede yer alan nüfusun 200/1’i kadar paylaşılabilen e-scooter lisansına sahip olacak. Bu da İstanbul’un içerisinde maksimum 77 bin 300 adet paylaşılabilen scooter’ın bulunacağına işaret ediyor. Ufak bir karşılaştırma yaparsak; İstanbul’da görev yapan taksilerin sayısı 17 bin 395 olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca büyükşehir belediyelerine izin verilmiş paylaşılabilen scooter sayıları; kullanan sayısı ve taleplerin artması gibi durumlar dahilinde %50’lik artışa uğrayabilir. Böylece İstanbul’da yer alabilecek maksimum paylaşımlı scooterın 115 binlik bir sayıyı açabileceği düşünülebilir.

Nüfusu 20 binden düşük olan belediyelerde ise; yine nüfusun 200/1’i scooterdan yararlanabilir. Lakin ihtiyaç duyulursa bu sayı üç katı kadar arttırılabilecek.

Her bir şirket için, o ile ya da ilçede yer alan kotaların beşte birisi kadar lisans verilmesi mümkün olacak. Böylelikle her ilçe içerisinde en az beş ayrı şirket faaliyet gösterebilecek.

Bu durum da İstanbul öneği ile bir şirket normal durumlarda en fazla 15 bin 460, %50 arttırılır ise 23 bin 190 scooter bulundurabilecek.

En çok e-scooterı bulunan şirketlerden bir tanesi Martı için de bu sınırlamanın kendi şirketlerini etkileyip etkilemeyeceğini anlamak adına; Martı şirketine İstanbul’da ne kadar scooter bulundurduklarını sorduk. Ama maalesef filo sayılarını paylaşmadıklarını öğrendik.

Dr. Sarı, aynı bölge içerisinde yer alan birçok şirketin faaliyette bulunmasının liberal ekonomi bakışı ile olumlu olarak gözükmesi, lakin denetleme aşamasında bayağı bir sorun çıkaracağını dile getiriyor. Sarı adına çözümün, büyükşehirlerin belli bölgelere ayrılması ve her bölgenin bir şirket tarafından işletilmesi yönünde.

Lisans başvurusunda bulunacak olan şirketlerin minimum 500 bin Türk liralık bir sermayesi, minimum 250 tane de scooterlarının bulunması ile 10 bin Türk lirası yetki belgesinin ücretlerini vermesi gerekmekte. Scooterlar için en az %30 yerli üretim koşulu da bulunmakta.

Kullanıcı vatandaşların e-scooterları lisanslanan bir belediyeden alarak lisansı bulunmayan bir belediye sınırına götürürse; şirketin scooterı lisanslı belediye sınırlarına iki gün içerisinde döndürmesi gerekmektedir.

Şirketler bir ilde ya da bir ilçe içerisinde bulundurulması gereken elektrikli scooter sayılarını, iznini almış oldukları elektrikli scooter sayısının %70’inden düşmeyecek şekilde olması gereklidir. Kasım ile Şubat ayı arasındaysa %40’lık bir kısma kadar düşülmesinde sorun görülmeyecek.

Denetim ve uygulama alanında yaşanabilecek sorunlar

Var olan şirketler; Temmuz ayı bitimine kadar bu yönetmeliğin dışında tutulacak.

Dr. Sarı, Türkiye’nin hazırlamış olduğu birçok yönetmeliklerin; Avrupa Birliği derecesinde hazırlandığını, lakin yönetmelikler uygulamaya konulduğunda, bu yönetmeliklerin denetlenmesinde ve uygulanmasında birçok sorunun meydana geldiğini söyledi.

Dr. Sarı; birçok Batı ülkesinin büyük şehirlerinde ulaşım durumunda yetkililerin tek bir yapı oluşturmuş olduğunu ama Türkiye’nin bu alanda bulunan yetkilerinin belediye ve valiler arasında paylaştırılmasından kaynaklı denetimin yerine getirilmediğini söylemekte. Belediyelerin yeterli trafik zabıtasının bulunmaması, aynı şekilde valiliklerin yeterli trafik polisine sahip olmadığından dolayı denetim aşamasında zayıflık yaşanabileceğini söyleyerek uyarıda bulundu.