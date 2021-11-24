Elektrik faturaları için yeni dönem başlıyor: TRT payı faturalardan kaldırıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı elektrik faturalarına yansıtılan TRT payı ve enerji fon kesintileri kaldırıldı.

AK Parti milletvekilleri, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' kapsamında bir teklif hazırladı ve teklifin içerisine elektrik enerjisi satışları üzerinden alınan TRT payı ve enerji fon kesintilerinin kaldırılmasına ilişkin yeni düzenleme ekledi. Hazırlanan kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunuldu.

Görüşmeye alınan kanun teklifi TBMM Sanayi, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Ticaret, Enerji komisyonu tarafından kabul edildi. Teklifin kabul edilmesi sonrasında ise elektrik enerjilerinin satışları üzerinden TRT payı ve aynı zamanda enerji fon kesintileri kalkmış oldu.

Ayrıca kanun teklifinin içerisinde işlevselliği kalmayan elektrik enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında taahhüt edilen tüm yükümlülükleri karşılamak için getirilmiş olan hükümler de yürürlükten kaldırılacak.