Elektrik abonelerine müjde! İlk defa hayata geçiriliyor..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Deneği (ELDER) tarafından düzenlenen bir programa katıldı. Bakan Dönmez katıldığı olağan genel kurul programında milyonlarca elektrik abonesini yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı.

Başlattıkları çalışmalar ile birliktelar geliştirdiklerini ve vatandaşların bu uygulamayla birlikte bundan sonra mağdur olmayacağını söyleyen Bakan Dönmez, hayata geçirilecek olan sistemin detaylarını anlattı. Aldıkları yeni kararlara göre bunda sonraki süreçte vatandaşların elektrik kesintileriyle ilgili tüm bilgileri SMS yolu ile öğreneceklerini aktaran Bakan Dönmez, planlı ve ya plansız olarak gerçekleştirilen kesintiler hakkında kullanıcılar elektriklerinin ne zaman kesilip tekrar ne zaman geleceğini önceden bilmiş olacaklarını ve günlük yaşamlarını ona göre ayarlayabileceklerini ifade etti.

Bakan Dönmez, programda yaptığı konuşmasında ayrıca dijitalleşmeye geçiş ile ilgili 3 ana hedefi açıkladı. Bunlardan birincisinin çağrı merkezlerinden yapılacak aboneliklerle olduğunu belirten Dönmez, artık ıslak imzaya gerek kalmadan vatandaşın kimlik kimlik teyidi ile birlikte sesli onayı ile abonelik işlemlerini gerçekleştirebileceğini söyledi. Üzerinde çalıştıkları ikinci hedefin ise tarife değişikliği ile tahliye taleplerinin de bundan sonra vatandaşın sesli onayı ile yapılabileceğinin altını çizen Bakan Dönmez, son olarak ta uzaktan çalışma sistemine geçen çalışanların mevcut işlemleri ne kadar sürede ve ne kadarını yapabildiklerini takip etmek amaçlı bilişim altyapısındaki yeterliliklerini ölçmeyi hedeflediklerini söyledi.

uygulamaya alınan 'Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'nin daha fazla yaygınlaşmasının da dijitalleşmeye geçiş başlığı altına aldıkları çalışmalarda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Dönmez, uzaktan sayaç okuma oranlarının tüketimde yüzde 48'ine ulaştığını ve bu oranların maliyetleri düşürmesini hedeflediklerini kaydetti.