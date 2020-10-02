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Elektriğe zam mı geldi? Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe ne kadar zam geldi?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre, konut, sanayi ve ticarethane vb. yerlerde tüketilen elektriğe zam geldiği duyuruldu. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yeni tarifeler yayınlanırken geçerli olacak yeni tarifelerin 3 ay boyunca süreceği belirtildi.

02 Ekim 2020 Cuma 00:55
Elektriğe zam mı geldi? Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe ne kadar zam geldi?
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Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından 30 Eylül’de yapılan toplantı sonrasında alınan karar sonucunda konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılacak olan elektriğe zam yapıldığı duyuruldu. Peki alınan bu karar sonrasında Elektrik zammının ne zaman faturalara yansıyacağı merak ediliyor.

ELEKTRİĞE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifelere göre konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam yapılarak zamların önümüzdeki 3 ay boyunca geçerli olacağı belirtildi.

Konu hakkında Resmi Gazete'de şu açıklama yer aldı:


ELEKTRİKTE ESKİ VE YENİ TARİFELER NASIL OLACAK

Yapılan toplantı neticesinde alınan karlar sonrasında bir kilovatsaat elektrik (tüm ek ücretler dahil) konutlarda eski olan fiyat 71.02 kuruştan yeni güncel fiyatı 75.10 kuruşa, sanayide eski olan fiyat 70.97 kuruştan yeni güncel fiyat 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde ise eski fiyat 94.44 kuruştan yeni güncel fiyat 99.87 kuruşa çıktığı duyuruldu.

Yapılan zamlarda  elektrikte alınan TRT payı sanayiden alınmazken ticarethanelerde bu pay 1.16 kuruşa, konutlarda se  0.78 kuruşa çıktı. 



Son Güncelleme: 02.10.2020 00:55
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Anahtar Kelimeler:
ElektrikZam
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