Elbistan'da uyuşturucu ticaretinden yakalanan 4 kişinin mahkemesi sonuçlandı!

Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satmaktan yargılanan 1’i kadın olmak üzere 2 kişiye kişi başına 8 sene 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660 bin Türk Lirası ödemeleri için ceza verildi. Elbistan’ da geçtiğimiz 2019 senesinde, polis tarafından yürütülen soruşturma esnasında arabalarında uyuşturucu yakalanan 4 kişinin yargılanmakta olduğu davanın karar duruşması yapıldı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar H.B. ve Y.K. ile tutuksuz yargılananlar ise A.K. ile M.T. görüldü. Mahkeme heyetince son diyeceklere istenen sanıklar, satmadıklarını, sadece kullandıklarını söyleyerek beraat kararı istediler. Mahkeme sonucunda Uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlanan H.B. ile Y.K. 8 yıl 4 ay kişi başı hapis cezasına ve adli para cezası ödemelerine karar verilirken, delil yetersizliğinden M.T. ile A.K. için beraat kararına varıldı.