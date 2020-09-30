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Elbistan'da uyuşturucu ticaretinden yakalanan 4 kişinin mahkemesi sonuçlandı!

Elbistan'da 2019 yılında uyuşturucu yakalatan 4 kişinin karar mahkemesi yapıldı. Sanıklardan iki kişi tutuklu yargılanırken diğer iki kişi bırakıldı. Dava sonuçlarının detaylarına ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Eylül 2020 Çarşamba 06:15
Elbistan'da uyuşturucu ticaretinden yakalanan 4 kişinin mahkemesi sonuçlandı!
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Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satmaktan yargılanan 1’i kadın olmak üzere 2 kişiye kişi başına 8 sene 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660 bin Türk Lirası ödemeleri için ceza verildi. Elbistan’ da geçtiğimiz 2019 senesinde, polis tarafından yürütülen soruşturma esnasında arabalarında uyuşturucu yakalanan 4 kişinin yargılanmakta olduğu davanın karar duruşması yapıldı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar H.B. ve Y.K. ile tutuksuz yargılananlar ise A.K. ile M.T. görüldü. Mahkeme heyetince son diyeceklere istenen sanıklar, satmadıklarını, sadece kullandıklarını söyleyerek beraat kararı istediler. Mahkeme sonucunda Uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlanan H.B. ile Y.K. 8 yıl 4 ay kişi başı hapis cezasına ve adli para cezası ödemelerine karar verilirken, delil yetersizliğinden M.T. ile A.K. için beraat kararına varıldı.  


 

 



Son Güncelleme: 30.09.2020 06:15
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Anahtar Kelimeler:
Elbistan OlayTutuklandılar
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