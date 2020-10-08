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Elazığ'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Akşam saatlerinde Elazığ'da iki grup arasında meydana gelen tartışmada silahlar çekildi. Çıkan arbede de 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

08 Ekim 2020 Perşembe 01:11
Elazığ'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
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Akşam saatleride meydana gelen ve özel hareket polislerinin müdahale ettiği silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Silah , taş ve sopaların kullanıldığı kavga akşam saatlerinde bir halı yıkama işletmensinin önünde meydana geldi. İŞletme önünde karşılaşan iki grup arasında bir tartışma çıktı.Tartışma büyüyünce taraflar arasında arbede çıktı ve silahlar çekildi. Taş ve sopalarında kullandığı kavgada 2 kişi ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.


Kavgayı gören diğer vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine özel hareket polisleri dahil olmak üzere bir çok güvenlik ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 6 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kavgadan ağır yaralı olarak kurtulan ve hastaneye kaldırılan Zeki Balcı  isimli vatandaş hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise hastanelerde devam ediyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kavgaya karıştığı tespit edilen kişiler göz altına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan ekipler bölgede ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.



Son Güncelleme: 08.10.2020 01:11
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Anahtar Kelimeler:
ElazığSilahlı Kavga
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